市場予測経路ビデオメーカー：簡素化
複雑な市場予測データをAIアバターを使用して魅力的なビデオインサイトに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした、30秒の効果的なプロモーション動画を開発し、「ソーシャルビデオマーケティング」活動を強化します。ビジュアルと音声のスタイルはダイナミックで魅力的、かつモダンで、明るい色彩とアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、視聴者に直接語りかけるフレンドリーでエネルギッシュな「AIアバター」が前面に立ちます。これにより、HeyGenの「AIアバター」が持つ魅力的なコンテンツ作成の力を効果的に紹介します。
コンテンツクリエイター、教育者、HRトレーナー向けに、60秒の情報豊富なハウツービデオを制作し、「AIビデオ作成」のプロセスを簡素化します。ビジュアルスタイルは明確で指導的、ステップバイステップで、ソフトウェアインターフェースのスクリーンキャプチャを示し、落ち着いた情報豊かなAIボイスがユーザーをガイドします。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して達成可能な使いやすさとプロフェッショナルな仕上がりを強調します。
データサイエンティスト、市場調査員、経営幹部向けに、複雑な「市場予測データ」とその影響を説明する、洗練された40秒のマーケティングビデオをデザインします。ビジュアルは分析的で洗練され、複雑なデータビジュアライゼーションと予測モデルを示し、正確なAIボイスと明確な「字幕/キャプション」で最大限の理解を促します。このビデオは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が提供する明確さと精度を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアバターを使ったAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトからビデオを生成することでAIビデオ作成を非常に簡単にします。多様なリアルなAIアバターとボイスから選択してコンテンツを生き生きとさせることができ、複雑なビデオ撮影の必要がありません。この効率的なプロセスにより、誰でもAIビデオメーカーになることができます。
HeyGenはプロフェッショナルなマーケティングビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは魅力的なマーケティングビデオやプロモーションビデオの制作に最適です。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと充実したメディアライブラリを使用して、魅力的なソーシャルビデオマーケティングコンテンツを簡単に作成できます。HeyGenはまた、ブランドアイデンティティに完全に一致するようにビデオを調整するためのブランディングコントロールも提供します。
HeyGenはAIトレーニングビデオの制作に最適な理由は何ですか？
HeyGenは、効果的なAIトレーニングビデオ、ハウツービデオ、その他の教育コンテンツを作成するための優れたツールです。スクリプトをリアルなAIボイスとオプションの字幕/キャプションを使って動的なビデオレッスンに迅速に変換できます。これにより、コース作成時間を大幅に短縮しながら、高いプロフェッショナル品質を維持します。
HeyGenを使って高品質なAIビデオをどれくらい早く生成できますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームは迅速なビデオ制作を可能にし、数分でプロフェッショナルなビデオを生成できます。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenのテキスト-ビデオ技術が残りを処理します。ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターがさらにクリエイティブプロセスを効率化し、効果的な出力を実現します。