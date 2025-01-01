市場拡大サマリービデオメーカー：戦略を簡素化
HeyGenのAIアバターによるプロフェッショナルなタッチで、ブランドに沿った市場拡大サマリーでエンゲージメントを促進し、戦略を明確に伝えましょう。
マーケティングチーム向けに設計された30秒の説明ビデオを想像し、新製品が多様な市場セグメントにどのようにカスタマイズされるかを紹介し、洗練されたモダンなビジュアル美学と鮮やかなブランド要素を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランド一貫性を保ちましょう。
グローバルビジネス開発チーム向けに、60秒の包括的な市場概要ビデオを開発し、多様でグローバルなイメージを用いて新たな機会を提示し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで、HeyGenの字幕/キャプションを通じて地域を超えた理解を可能にします。
ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高めるために、コンテンツクリエイターをターゲットにした15秒のスナッピーなクリップを制作し、速いペースで注目を集めるビジュアルと太字のテキストを使用し、短くインパクトのあるサウンドバイトをHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適なプラットフォームフィットを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングビデオのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは使いやすいプラットフォームを提供し、AIビデオ作成を簡素化します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとAI機能を活用して、創造的で洗練された最終製品を効率的に制作できます。
HeyGenは高品質な説明ビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた説明ビデオメーカーであり、ユーザーがプロフェッショナルでブランドに沿ったコンテンツを作成することを可能にします。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを備えており、複雑な情報を効果的に伝えることができます。
HeyGenでのビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて豊富なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色を統合し、豊富なストックメディアライブラリを利用して、クリエイティブなビジョンを強化し、ブランドに沿ったビデオを作成できます。
HeyGenでソーシャルメディア向けの魅力的なビデオをどれくらい早く生成できますか？
HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ作成プロセスを加速します。テキストベースの編集と効率的なAI機能を活用して、エンゲージメントを高める魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。