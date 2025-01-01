市場拡大サマリービデオメーカー：戦略を簡素化

HeyGenのAIアバターによるプロフェッショナルなタッチで、ブランドに沿った市場拡大サマリーでエンゲージメントを促進し、戦略を明確に伝えましょう。

123/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチーム向けに設計された30秒の説明ビデオを想像し、新製品が多様な市場セグメントにどのようにカスタマイズされるかを紹介し、洗練されたモダンなビジュアル美学と鮮やかなブランド要素を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランド一貫性を保ちましょう。
サンプルプロンプト2
グローバルビジネス開発チーム向けに、60秒の包括的な市場概要ビデオを開発し、多様でグローバルなイメージを用いて新たな機会を提示し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいトーンで、HeyGenの字幕/キャプションを通じて地域を超えた理解を可能にします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアでのエンゲージメントを高めるために、コンテンツクリエイターをターゲットにした15秒のスナッピーなクリップを制作し、速いペースで注目を集めるビジュアルと太字のテキストを使用し、短くインパクトのあるサウンドバイトをHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適なプラットフォームフィットを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市場拡大サマリービデオメーカーの使い方

プロフェッショナルな市場拡大サマリービデオを簡単に作成し、ステークホルダーに戦略と進捗を明確に伝え、エンゲージメントと理解を促進します。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成
適切なテンプレートを選択するか、直感的なテキストからビデオへの機能を使用してゼロから始めます。これにより、市場拡大サマリービデオのストーリーを迅速に展開できます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを使用して市場拡大サマリーを強化し、ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用します。これにより、ビデオが一貫性を持ち、ブランドに沿ったものになります。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを生成
プロフェッショナルなボイスオーバーで市場拡大サマリーを向上させます。スクリプトを入力するだけで、高度なボイスオーバー生成機能が自然なナレーションを作成します。
4
Step 4
サマリーをエクスポートして共有
市場拡大サマリービデオが完成したら、さまざまなプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートできます。マーケティングビデオをチームやステークホルダーと共有し、エンゲージメントを最大化しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

.

AIを活用したビデオで説得力のある顧客成功事例を紹介し、新しい市場での信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングビデオのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは使いやすいプラットフォームを提供し、AIビデオ作成を簡素化します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとAI機能を活用して、創造的で洗練された最終製品を効率的に制作できます。

HeyGenは高品質な説明ビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは優れた説明ビデオメーカーであり、ユーザーがプロフェッショナルでブランドに沿ったコンテンツを作成することを可能にします。リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを備えており、複雑な情報を効果的に伝えることができます。

HeyGenでのビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて豊富なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色を統合し、豊富なストックメディアライブラリを利用して、クリエイティブなビジョンを強化し、ブランドに沿ったビデオを作成できます。

HeyGenでソーシャルメディア向けの魅力的なビデオをどれくらい早く生成できますか？

HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ作成プロセスを加速します。テキストベースの編集と効率的なAI機能を活用して、エンゲージメントを高める魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。