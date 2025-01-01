ビジネス成長のための市場開発理解ビデオメーカー
市場開発の理解を促進する魅力的なマーケティングビデオを作成します。スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオを活用して、迅速なコンテンツ作成を実現します。
製品マネージャー向けに45秒のプロフェッショナルな説明ビデオを制作し、HeyGenのAIアバターと明瞭なボイスオーバー生成を活用して、親しみやすく情報豊かなトーンで複雑な新機能を紹介します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに60秒のダイナミックなショートビデオをデザインし、HeyGenの多様なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて迅速なコンテンツ作成を実演し、さまざまなプラットフォームに適した視覚的に魅力的でトレンドに敏感なスタイルを取り入れます。
営業およびマーケティングチームを対象にした30秒の本格的な顧客の声ビデオを開発し、信頼を築くことを目指し、親しみやすい声とプロフェッショナルなビジュアルを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションと柔軟なアスペクト比のリサイズ＆エクスポートによって広範なリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、さまざまなプラットフォーム向けのマーケティングビデオを生成することで、ビデオ作成プロセスを大幅に簡素化します。この強力なビデオメーカーは、強力なビデオマーケティング戦略の開発を支援します。
HeyGenでどのような種類のビデオコンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、プロモーションビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツなど、幅広いビデオコンテンツを作成できます。HeyGenの多用途なツールは、インパクトのあるビデオマーケティングの開発に最適です。
HeyGenはビデオマーケティングの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのマーケティングビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、AIのボイスオーバー生成などの機能を活用して、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保します。
HeyGenを使用して高品質のビデオを迅速に制作できますか？
はい、HeyGenは効率性を重視して設計されており、スクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバターを使用して、プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に変換します。これにより、ビデオ作成プロセスが大幅に短縮され、市場開発理解のための理想的なビデオメーカーとなります。