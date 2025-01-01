海洋プロセスビデオメーカーで驚くべき海洋コンテンツを作成

リアルなAIアバターを使用して、海洋保護や教育プログラムのためのダイナミックなビデオで観客を魅了します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境保護活動家や潜在的な寄付者を対象に、成功した海洋保護活動を強調する90秒のインスピレーションを与えるビデオを開発してください。このビデオはHeyGenのAIアバターを使用して影響の物語を語り、魅力的で希望に満ちたトーンを用い、プラットフォーム内で直接ナレーションを生成し、効果的なAIビデオ生成を示します。
サンプルプロンプト2
海洋分野のコンテンツクリエイターや小規模ビジネス向けに、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に作成する方法を示す45秒のダイナミックなチュートリアルを制作してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを異なるプラットフォーム向けに組み込み、さまざまなテンプレートとシーンを利用して創造的な可能性を示し、AIクリエイティブスタジオ内で現代的なビジュアルスタイルとアップビートなサウンドトラックを設定します。
サンプルプロンプト3
海洋生物学の研究者や学者向けに設計された2分間の技術的なブレイクダウンビデオを想像してください。これは海洋プロセスビデオメーカーシリーズの一部として、深海熱水噴出孔生態系の複雑さを掘り下げます。このビデオはHeyGenの字幕/キャプションを科学的な正確さと明確さのために活用し、正確で情報豊富なナレーションと詳細な科学的ビジュアライゼーションを補完し、AIビデオエージェントの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

海洋プロセスビデオメーカーの使い方

AIを使って海洋生物や海洋現象についての魅力的なビデオを簡単に作成。高品質な教育コンテンツやソーシャルメディアの更新を迅速に生成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
説明したい海洋プロセスを概説するスクリプトを入力することから始めます。AIクリエイティブスタジオがテキストを魅力的なビデオシーンに変換し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
海洋コンテンツを提示するためのAIアバターのライブラリから選択するか、複雑な海洋プロセスを視覚化するために事前にデザインされたビデオテンプレートを選択して、物語を迅速に構築します。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加する
高度なナレーション生成を使用してリアルなナレーションでビデオを強化するか、海洋保護に関するメッセージがすべての視聴者に届くように明確な字幕/キャプションを含めます。
4
Step 4
作品をエクスポートする
アスペクト比を調整し、4K高解像度でエクスポートして、ソーシャルメディアコンテンツプラットフォームや教育海洋プログラムで共有する準備を整え、海洋プロセスビデオを完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

海洋保護のプロモーション広告を作成

海洋保護活動や教育海洋プログラムを促進するための効果的なAIビデオ広告を数分でデザインし、効率的に認知度とサポートを高めます。

よくある質問

HeyGenでテキストスクリプトからビデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成を活用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換します。さまざまなAIアバターを選択し、リアルなナレーション生成を利用して、コンテンツをシームレスに生き生きとさせることができます。

HeyGenはどのようなビデオエクスポートオプションとカスタマイズ機能を提供していますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、4K高解像度を含むさまざまなプラットフォーム向けにビデオを最適化できます。また、アクセシビリティとリーチを向上させるために自動的に字幕/キャプションを生成することもできます。

HeyGenのAIアバターは多様なコンテンツニーズに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはブランドやメッセージに合わせてカスタマイズできる多様なAIアバターを提供しており、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成するのに最適です。AIクリエイティブスタジオには、プロジェクトを迅速に開始するためのさまざまなビデオテンプレートも含まれています。

HeyGenはAIを使ってビデオ作成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエージェントとして機能し、ビデオ編集と生成のワークフロー全体を効率化します。強力なテキスト-to-スピーチの声と最先端のAIビデオ生成を使用して、高品質のコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。