マラソンビデオメーカー: パーソナライズされたハイライトリールを素早く作成
強力なボイスオーバー生成機能を使って、ソーシャルメディアで共有するための100%パーソナライズされたマラソンハイライトリールを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マラソンに関連するチャリティーのために、潜在的な寄付者やコミュニティサポーターを引き付けるための説得力のある45秒の募金ビデオが必要です。ビジュアルとオーディオスタイルは感情的でモチベーショナルであるべきで、メディアライブラリからの強力なイメージを使用して原因の影響を示し、心のこもったボイスオーバーと明確な行動喚起を伴い、事前にデザインされたビデオテンプレートに基づいて効率的に構築されます。
今後のマラソンイベントのために、潜在的なランナーやイベントオーガナイザーを引き付けるためのエネルギッシュな60秒のプロモーションビデオが必要です。このビデオは、レースの特徴と雰囲気を強調するモダングラフィックスを備えたプロフェッショナルでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、インスパイアリングでテンポの速いサウンドトラックに設定されるべきです。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、イベントの重要な詳細を効率的に統合し、カスタムイベントブランディングが全体を通して目立つようにします。
マラソン完走者が自分の成果をすぐに広めたいときに最適な、ソーシャルメディアでの共有にぴったりな15秒の祝賀ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは迅速で魅力的で祝賀的である必要があり、主要な統計を示すダイナミックなテキストオーバーレイと人気のあるアップビートな音楽トラックを特徴とします。このビデオがさまざまなプラットフォームでの共有に最適化されていることを確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、字幕/キャプションが明確に見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてランニングイベントのためのパーソナライズされたマラソンハイライトリールを作成できますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ生成を利用して、ランニングイベントのための100%パーソナライズされたハイライトリールの作成を自動化します。私たちのクリエイティブエンジンは参加者データとダイナミックなビデオテンプレートを組み合わせ、各ビデオがユニークでソーシャルメディアでの共有に最適化されることを保証します。
HeyGenは効率的な募金ビデオの作成とイベントブランディングのためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは自動生成とカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して募金ビデオの制作を効率化します。ロゴやカラーを使用してカスタムイベントブランディングを簡単に適用し、すべてのコミュニケーションに一貫したプロフェッショナルな外観を保証します。
HeyGenはイベントのためにAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用したビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとスクリプトからのカスタムボイスオーバー生成を使用してイベントビデオを強化することができます。この機能は、広範なメディアライブラリと組み合わせて、説得力のあるコンテンツのための強力なAIを活用したビデオ生成プラットフォームを提供します。
HeyGenはどのようにしてHD品質でマラソンビデオを簡単に制作し共有できるようにしますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートの選択からソーシャルメディアでの共有に最適化されたコンテンツのエクスポートまで、全プロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームは、最小限の労力で幅広いオーディエンスにリーチするためのビデオを準備します。