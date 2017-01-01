複雑な製造プロセスを示す60秒の魅力的なビデオを制作し、潜在的なB2Bクライアントや投資家をターゲットにします。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、アニメーション図や現場映像を活用し、プロフェッショナルで自信に満ちたナレーションを添えます。ユーザーはHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な説明を視覚的に魅力的な物語に簡単に変換できます。

ビデオを生成