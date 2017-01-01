AIビデオジェネレーター: 製造ビデオをより速く作成
リアルなAIアバターを使用して魅力的な製造説明ビデオを作成し、時間とリソースを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
危険物取り扱いの新しい安全プロトコルに製造チームをオンボードするための包括的な2分間のトレーニングビデオを開発してください。コンテンツはクリーンで指導的であり、アニメーション化された図と明確なステップバイステップのビジュアルを使用して複雑な情報を簡素化し、親しみやすいガイドとして「AIアバター」を活用します。HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を活用して、一貫性がありアクセスしやすい「トレーニングビデオ」を提供し、コンプライアンスと安全性を確保します。
製造業界における「ビデオ作成」に対する当社の革新的なアプローチを強調するために、ビジネスパートナーや投資家向けの簡潔な60秒の企業概要ビデオをデザインしてください。ビジュアル要素はダイナミックでインスパイアリングであり、影響力のある工場のフロア映像とクリーンで説得力のあるインフォグラフィックを組み合わせ、すべてを高揚感のある背景音楽にセットします。HeyGenの「テンプレートとシーン」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、高品質のビジュアルを迅速に組み立て、最先端のコミュニケーションを活用するリーダーとして当社を提示します。
フィールド技術者向けに、産業用ロボットの一般的なセンサーキャリブレーション問題の迅速な修正を示す45秒の技術サポートビデオを生成してください。プレゼンテーションは実用的で直接的であり、各ステップの明確なハンズオンビジュアルデモンストレーションを特徴とし、正確なオンスクリーン注釈と騒がしい環境向けの情報豊富な「字幕/キャプション」で補強されます。HeyGenの強力な「ビデオエディター」機能を利用し、特に「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、ビデオが完璧に適応され、現場での問題解決のために理解しやすく、迅速な展開のために「テキストプロンプトでビデオを編集」できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑な編集スキルなしでAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはビデオ制作プロセスを簡素化し、スクリプトを魅力的なAIビデオに変換し、AIアバターとダイナミックなボイスオーバーを使用して、高度なビデオ編集スキルを必要とせずに実現します。
HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なビデオ編集とカスタマイズのための強力な技術機能を提供します。ユーザーはドラッグアンドドロップエディター、広範なビデオテンプレート、ブランドコントロールを活用して、ブランドに合ったコンテンツを確保し、ビデオの背景を削除したり、ストック映像を統合したりするオプションを含みます。
HeyGenは私のビデオのためにリアルなAIアバターと多様なボイスオーバーを生成できますか？
もちろんです。HeyGenはハイパーリアルなAIアバターと多様なボイスオーバーの生成に優れています。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキストビデオをサポートし、自然な響きの声とダイナミックなデジタルプレゼンターを使用して、140以上の言語で魅力的なナarrativesを作成できます。
HeyGenは企業のためのスケーラブルなビデオ制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なAIビデオプラットフォームとして機能し、あらゆる規模の企業をサポートするセルフサービスのビデオ制作ツールとして設計されています。マーケティングや企業のニーズに合わせた効率的なビデオコンテンツの作成を促進し、ブランドテンプレートやリアルタイムコラボレーションのための機能を提供します。