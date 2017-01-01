製造業トレーニングビデオメーカー：迅速かつ簡単なAIソリューション
リアルなAIアバターを活用して、従業員トレーニングのエンゲージメントを高め、指導ビデオの作成を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な生産スタッフ向けに、新しい自動組立ロボットの適切なキャリブレーションとメンテナンスチェックを詳述する90秒の従業員トレーニングビデオを開発してください。この技術的なトレーニングは、詳細な図解を用いた現代的なアニメーションビジュアルスタイルと、励ましのある専門的な声を使用します。AIアバターを活用して複雑な情報を魅力的に提示し、一貫性と明確さを確保してください。
品質管理チーム向けに、完成品の更新された検査基準と一般的な欠陥の識別方法を説明する2分間の学習・開発ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは非常に手順的で、明確なビフォーアフターの比較を示し、プロフェッショナルで情報豊かな声を伴います。このトレーニングビデオメーカーは、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換を利用して、コンテンツの更新と翻訳を容易にします。
全工場の従業員に新しいリーン製造ワークフローを発表し、簡単に説明する45秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学はダイナミックで魅力的であり、プロセスの変更を示すために現代的なグラフィックとフローチャートを使用し、熱意のある明確な声を組み合わせます。ブランドの一貫性と迅速な展開を確保するために、カスタマイズ可能なテンプレートを使用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは製造業トレーニングビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenはAIを活用したトレーニングビデオメーカーで、従業員トレーニングのための魅力的な指導ビデオの作成を効率化します。複雑な技術トレーニングコンテンツを簡単に理解できる形式に変換することで、トレーニングのエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはトレーニングビデオ作成にどのような革新的な機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIビデオ生成技術を活用して、ダイナミックなトレーニングビデオを作成します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートを選択し、学習と開発の取り組みを効果的に強化するためにコンテンツをパーソナライズできます。
HeyGenは私のトレーニングコンテンツをグローバルに拡大するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは140以上の言語での音声生成を提供し、トレーニングを拡大し、世界中の学習者にリーチすることを可能にします。また、自動的に字幕/キャプションを追加することで、多様な労働力に対して指導ビデオをアクセス可能にします。
HeyGenでテキストスクリプトをビデオに変換することは可能ですか？
はい、HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能により、書かれたコンテンツを瞬時にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換できます。このAIを活用した機能には高品質の音声生成が含まれており、コンテンツ作成のワークフローを簡素化します。