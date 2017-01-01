製造業トレーニングビデオジェネレーター：迅速で簡単なAIビデオ
複雑な技術チュートリアルを明確で魅力的なオンライントレーニング配信に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な製造ライン作業者向けに、新しい品質管理手順を詳細に説明する60秒の指導ビデオが必要です。視覚的には実践的なデモと画面上のグラフィックを組み合わせ、明確で指導的な音声で提供します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用してビデオを迅速に構築し、ナレーション生成機能で一貫したナレーションを確保します。
新しい自動溶接機のステップバイステップの操作を紹介する30秒の技術チュートリアルを作成してください。このビデオは、機械の部品と動作を強調する正確でクローズアップのビジュアルスタイルが必要で、焦点を絞った技術的なナレーションでサポートされます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保し、関連する機械のBロールにはメディアライブラリ/ストックサポートを使用します。
L&Dチームは、リーン製造原則に関する今後のトレーニングモジュールを発表するための15秒のダイナミックな内部コミュニケーションビデオを必要としています。ビジュアルの美学は現代的で魅力的であり、企業のブランドガイドラインに厳密に従い、エネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションを備えています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまな内部プラットフォームに適合させ、テンプレートとシーンを使用して迅速に開発します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように製造業トレーニングビデオの作成を変革しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、製造業トレーニングビデオの制作を効率化します。リアルなAIアバターとナレーション生成を使用してテキストをビデオに変換し、通常必要とされる時間とリソースを大幅に削減します。これにより、すべての従業員トレーニングニーズに対応するスケーラブルなビデオ作成が可能になります。
HeyGenが効果的なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオを作成するための強力な機能を提供します。豊富なトレーニングビデオテンプレート、カスタマイズ可能なAIアバター、シームレスなテキスト-to-ビデオ機能を備えています。また、ブランドコントロール、字幕/キャプションを組み込み、クリエイティブエンジンを活用して高品質でプロフェッショナルな企業トレーニングコンテンツを制作できます。
HeyGenは企業トレーニングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、L&Dチームが企業ロゴをアップロードし、ブランドカラーをトレーニングビデオに直接統合できるようにします。これにより、すべての指導ビデオが一貫したブランドの外観を維持し、従業員トレーニングとオンライントレーニング配信に対応します。
HeyGenはL&Dチームが指導ビデオを効率的に作成するのを助けますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なプラットフォームは、L&Dチームが高品質の指導ビデオを迅速かつ効率的に制作するのを支援するように設計されています。AIアバター、テキスト-to-ビデオ変換、すぐに使えるトレーニングビデオテンプレートを活用することで、広範な制作専門知識を必要とせずに従業員トレーニングのための魅力的なコンテンツを作成できます。