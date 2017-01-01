製造プロセスビデオメーカー：AIによる効率化

AIアバターを使用して複雑なプロセスを明確に示す、魅力的なトレーニングおよびマーケティングビデオを迅速に制作します。

潜在的なB2Bクライアントや投資家向けに、複雑な製造プロセスを紹介する60秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックにし、アニメーション化された図と実際の映像を組み合わせ、非常にプロフェッショナルな美学を維持します。音声は自信に満ちた情報豊富なナレーションを特徴とし、控えめで現代的なバックグラウンドミュージックで補完されるべきです。このプロセスデモのナラティブを効率的に生成するために、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してください。

サンプルプロンプト1
新製品の利点を強調するために、ソーシャルメディアユーザーをターゲットにした30秒のマーケティング動画を開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で視覚的に印象的であり、AIアバターを活用して特徴を鮮やかで魅力的な方法で示します。アップビートでエネルギッシュなバックグラウンドトラックと、AIアバターによって提供される簡潔でインパクトのあるステートメントが音声スタイルを定義します。HeyGenのAIアバター機能を使用して、製品デモを実現してください。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、内部の運用手順を説明する45秒のトレーニングモジュールをデザインしてください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、構造化され、一貫性があり、明確で理解しやすいように事前にデザインされたビデオテンプレートを多用します。フレンドリーでガイドするようなナレーションと、落ち着いたバックグラウンドミュージックが、励ましのある音声環境を作り出します。この内部トレーニングビデオの作成を効率化するために、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してください。
サンプルプロンプト3
ステークホルダーや将来の従業員向けに、会社の使命と価値を詳述する50秒の洗練された企業概要ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、スムーズなトランジション、プロフェッショナルなグラフィックス、一貫したブランド美学を特徴とします。音声は権威あるがインスパイアリングなナレーションで構成され、感動的なオーケストラ音楽で強調されます。この企業ビデオのために、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、高品質でプロフェッショナルなサウンドを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製造プロセスビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して、スクリプトから見事なビジュアルデモンストレーションまで、製造プロセスビデオを簡単に作成し、トレーニングとコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
テキスト-to-ビデオでスクリプトを作成
製造プロセスの概要を作成します。テキストまたはスクリプトを直接ジェネレーターに貼り付け、先進的なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、コンテンツをダイナミックなビデオナラティブに変換します。これにより、明確で簡潔な説明の基盤が築かれます。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
豊富なメディアライブラリから選択するか、自分の映像を取り入れてプロセスデモを強化します。リアルなAIアバターを統合し、視聴者を各ステップに導き、複雑な指示をより理解しやすく、魅力的にします。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの特定のロゴ、色、フォントを適用し、ビデオが企業基準に合致するようにします。自動字幕/キャプションで多様な視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
プロセスデモをエクスポート
洗練されたら、高品質の製造プロセスビデオを生成します。AIビデオジェネレーターがコンテンツを様々なプラットフォーム向けに準備し、トレーニング、マーケティング、または内部コミュニケーションのために詳細なプロセスデモをシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで製造能力をマーケティング

高度な製造プロセスと運用の卓越性を示す魅力的なマーケティングおよび企業ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenのAIはどのようにしてビデオコンテンツの作成を強化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用し、テキストをリアルなAIアバターを用いたビデオに変換します。これにより、魅力的なマーケティングビデオから情報豊富な説明ビデオまで、多様なクリエイティブコンテンツの制作が効率化されます。

HeyGenは異なるクリエイティブニーズに対応するビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはトレーニングビデオや企業ビデオコンテンツを含む様々なクリエイティブプロジェクトを開始するためのプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、カスタマイズが簡単かつ効率的です。

HeyGenは製造プロセスビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的な製造プロセスビデオメーカーとして機能し、詳細なプロセスデモを簡単に作成できます。AIビデオ生成技術により、複雑なビデオ制作ワークフローが簡素化され、明確で魅力的な指導コンテンツが確保されます。

クリエイティブビデオのブランディングコントロールはどのように行えますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで一貫した企業ビデオアイデンティティを維持できます。また、広範なメディアライブラリ/ストックサポートや高度なビデオ編集機能を利用して、さらなるカスタマイズが可能です。