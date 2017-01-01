製造プロセスビデオメーカー：AIによる効率化
AIアバターを使用して複雑なプロセスを明確に示す、魅力的なトレーニングおよびマーケティングビデオを迅速に制作します。
新製品の利点を強調するために、ソーシャルメディアユーザーをターゲットにした30秒のマーケティング動画を開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で視覚的に印象的であり、AIアバターを活用して特徴を鮮やかで魅力的な方法で示します。アップビートでエネルギッシュなバックグラウンドトラックと、AIアバターによって提供される簡潔でインパクトのあるステートメントが音声スタイルを定義します。HeyGenのAIアバター機能を使用して、製品デモを実現してください。
新入社員向けに、内部の運用手順を説明する45秒のトレーニングモジュールをデザインしてください。ビジュアルスタイルは親しみやすく、構造化され、一貫性があり、明確で理解しやすいように事前にデザインされたビデオテンプレートを多用します。フレンドリーでガイドするようなナレーションと、落ち着いたバックグラウンドミュージックが、励ましのある音声環境を作り出します。この内部トレーニングビデオの作成を効率化するために、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してください。
ステークホルダーや将来の従業員向けに、会社の使命と価値を詳述する50秒の洗練された企業概要ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、スムーズなトランジション、プロフェッショナルなグラフィックス、一貫したブランド美学を特徴とします。音声は権威あるがインスパイアリングなナレーションで構成され、感動的なオーケストラ音楽で強調されます。この企業ビデオのために、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、高品質でプロフェッショナルなサウンドを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIはどのようにしてビデオコンテンツの作成を強化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用し、テキストをリアルなAIアバターを用いたビデオに変換します。これにより、魅力的なマーケティングビデオから情報豊富な説明ビデオまで、多様なクリエイティブコンテンツの制作が効率化されます。
HeyGenは異なるクリエイティブニーズに対応するビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオや企業ビデオコンテンツを含む様々なクリエイティブプロジェクトを開始するためのプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、カスタマイズが簡単かつ効率的です。
HeyGenは製造プロセスビデオメーカーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは効果的な製造プロセスビデオメーカーとして機能し、詳細なプロセスデモを簡単に作成できます。AIビデオ生成技術により、複雑なビデオ制作ワークフローが簡素化され、明確で魅力的な指導コンテンツが確保されます。
クリエイティブビデオのブランディングコントロールはどのように行えますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで一貫した企業ビデオアイデンティティを維持できます。また、広範なメディアライブラリ/ストックサポートや高度なビデオ編集機能を利用して、さらなるカスタマイズが可能です。