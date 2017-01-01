潜在的なB2Bクライアントや投資家向けに、複雑な製造プロセスを紹介する60秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでダイナミックにし、アニメーション化された図と実際の映像を組み合わせ、非常にプロフェッショナルな美学を維持します。音声は自信に満ちた情報豊富なナレーションを特徴とし、控えめで現代的なバックグラウンドミュージックで補完されるべきです。このプロセスデモのナラティブを効率的に生成するために、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してください。

ビデオを生成