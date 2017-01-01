新任マネージャー向けに、パーソナライズされたオンボーディング体験に焦点を当てた90秒のマネージャートレーニングビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが会社の文化の重要なポイントと初期の責任を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的で歓迎的なトーンを演出し、クリアで鮮明な音声を伴います。

ビデオを生成