マネージャートレーニングビデオジェネレーター：リーダーをより速く育成

魅力的なリーダーシップトレーニングビデオを簡単に作成。AIアバターを活用してダイナミックなコンテンツを提供し、マネージャーのパフォーマンスを向上させます。

新任マネージャー向けに、パーソナライズされたオンボーディング体験に焦点を当てた90秒のマネージャートレーニングビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが会社の文化の重要なポイントと初期の責任を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的で歓迎的なトーンを演出し、クリアで鮮明な音声を伴います。

サンプルプロンプト1
リーダーシップ開発に関する2分間のトレーニングビデオを作成し、特に効果的なパフォーマンス管理トレーニング技術をカバーします。情報豊かでダイナミックなビジュアルスタイルを目指し、HeyGenのメディアライブラリからのプロフェッショナルなストック映像を使用し、クリアで権威あるナレーションを添えます。このビデオは、既存のチームリーダーやスーパーバイザーに利益をもたらし、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、効率的なコンテンツ作成を示します。
サンプルプロンプト2
全従業員、特にL&Dチームに新しい内部ワークフローの説明を更新するための60秒の技術チュートリアルビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはステップバイステップでモダンであり、画面上のテキストオーバーレイとグラフィックスを特徴とし、正確なナレーションを提供します。ビデオには自動字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを向上させ、コンテンツを簡単にリフレッシュできるようにし、企業トレーニングにおけるAIビデオジェネレーターの実用的な使用例を示します。
サンプルプロンプト3
中間管理職を対象にした45秒のマネージャートレーニングビデオを開発し、簡単な紛争解決シナリオを提示します。ビデオは、従業員とマネージャーのやり取りを描写するためにリアルなAIアバターを使用し、異なる視点を提供する多様なAIボイスオーバーを採用します。ビジュアルスタイルは共感的で明確であり、効果的な従業員エンゲージメント戦略と、HeyGenのボイスオーバー生成がどのようにして微妙な対話を簡単に作成するかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

マネージャートレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとインテリジェントなビデオ生成を使用して、魅力的で効果的なマネージャートレーニングコンテンツの作成を簡素化し、更新とローカライズを容易にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
マネージャートレーニングビデオのコンテンツを作成します。テキストからビデオへの機能を利用して、トレーニングビデオメーカーで初期のビデオシーンを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドやトレーニングのペルソナを表現するために、多様なAIアバターから選択します。プロフェッショナルなテンプレートを適用して、ビデオの外観と雰囲気を迅速に確立します。
3
Step 3
重要な要素を追加
スクリプトに自然な音声のAIボイスオーバーを生成し、ロゴや色などの重要なブランディング要素を統合します。アクセシビリティを向上させるために自動字幕を有効にします。
4
Step 4
エクスポートと配信
ワンクリック翻訳でビデオを複数の言語に簡単に翻訳し、グローバルなリーチを確保します。簡単に更新できるオプションでトレーニングコンテンツを配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リーダーシップスキルを育成

ダイナミックでAI生成のモチベーショナルおよび指導ビデオを使用して、重要なリーダーシップスキルを開発し、管理チームを鼓舞します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してマネージャートレーニングビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを利用して、プロフェッショナルで魅力的なマネージャートレーニングビデオをテキストから生成します。この機能により、リーダーシップ開発やパーソナライズされたオンボーディングのための高品質なトレーニングコンテンツを迅速に作成することができます。

HeyGenはL&Dチームがトレーニングコンテンツを迅速に更新し、ローカライズするのを支援できますか？

はい、HeyGenは簡単な更新とワンクリック翻訳を提供し、L&Dチームが既存のトレーニングビデオを簡単にリフレッシュし、多様なグローバルオーディエンス向けにコンテンツをローカライズすることを可能にします。これにより、トレーニング資料が最新で関連性のあるものとして維持され、広範な再制作を必要としません。

HeyGenはワークフローの文書化やハウツーガイドの作成にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはAIスクリーンレコーダーとAIビデオアシスタントを提供し、ユーザーが複雑なワークフローをキャプチャし、詳細な技術チュートリアルやハウツーガイドを作成することを可能にします。これらのツールは効率的なビデオドキュメンテーションを促進し、明確さを高めるために自動的にキャプションを生成することができます。

HeyGenはトレーニングビデオコンテンツのセキュリティとコンプライアンスをどのように確保しますか？

HeyGenは、SOC 2およびGDPRコンプライアンスを含む堅牢なセキュリティ基準を維持し、トレーニングビデオコンテンツを保護します。これにより、すべての従業員のオンボーディングや機密性の高いマネージャートレーニングビデオが、安全でコンプライアンスに準拠したAIビデオプラットフォーム内で管理されます。