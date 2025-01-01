オンボーディングを簡素化するマネージャーウェルカムビデオジェネレーター

高度なAIアバターを使用して、新入社員向けのパーソナライズされたマネージャー紹介ビデオを簡単に作成し、素晴らしい第一印象を与えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しく入社した社員向けに、会社の主要な価値観を示し、バーチャルリソースのクイックツアーを提供する60秒のオンボーディングビデオを開発してください。ビデオは魅力的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのAIアバターを使用して明確なボイスオーバーを生成し、情報を効果的かつ心地よく伝えます。
サンプルプロンプト2
新入社員が初出勤する前に、彼らの旅をインスパイアするトーンを設定するための30秒のクリエイティブなマネージャーウェルカムビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモチベーションを高めるものであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、書かれたスクリプトから魅力的なナラティブを迅速に生成します。
サンプルプロンプト3
新しいチームメンバー向けに、チーム統合に焦点を当て、日々の協力作業の一端を示す50秒の紹介ビデオをデザインしてください。サポート的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、アップビートな背景トラックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れてコンテンツを豊かにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マネージャーウェルカムビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して新入社員向けのパーソナライズされたマネージャー紹介ビデオを簡単に作成し、社員のオンボーディング体験を向上させます。

1
Step 1
開始点を選択
カスタマイズ可能なテンプレートを選択するか、テキストを直接入力して、マネージャーのウェルカムメッセージの生成を開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルで魅力的なビジュアルでマネージャーの挨拶を届けます。
3
Step 3
マネージャーのメッセージを生成
テキスト-ビデオ機能を利用して、書かれたウェルカムメッセージを選択したアバターによって届けられる自然な音声に変換します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを最終化し、希望の形式でエクスポートして、社員のオンボーディングプログラムに統合し、新入社員を歓迎する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

新入社員のオンボーディングコンテンツを効率化

パーソナライズされたマネージャーウェルカムビデオを迅速に大量に生成し、世界中の新入社員向けのコンテンツ作成を効率化し、早期のエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマネージャーウェルカムビデオジェネレーターのプロセスを向上させますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用して、プロフェッショナルで魅力的なマネージャー紹介ビデオを作成することで、マネージャーウェルカムビデオジェネレーターのプロセスを革新します。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとテキスト-ビデオ機能を使用して、新入社員向けの魅力的なコンテンツを簡単に作成し、温かく一貫した歓迎を保証します。

HeyGenはブランド化されたオンボーディングビデオを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、会社のアイデンティティを反映したブランド化されたオンボーディングビデオを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴや色を含む特定の会社のブランディングを適用することで、すべてのオンボーディングビデオメーカーのプロジェクトがブランドガイドラインに完全に一致するようにします。

HeyGenのプラットフォームで魅力的な社員オンボーディングビデオを作成するのは簡単ですか？

HeyGenを使用して魅力的な社員オンボーディングビデオを作成するのは非常に簡単で直感的です。ドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンを迅速に組み立て、テキスト-ビデオ機能でビデオスクリプトを洗練されたコンテンツに変換します。リアルなAIアバターと多言語サポートを使用して、新入社員向けにメッセージをパーソナライズすることもできます。

AIアバターは新入社員のオンボーディング体験をパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、新入社員のオンボーディング体験を大いにパーソナライズできます。これらのAIアバターは、フレンドリーなマネージャー紹介ビデオを提供したり、複雑なトピックを説明したりすることができ、情報をより魅力的でアクセスしやすくします。すべてのオンボーディングビデオで一貫した高品質のプレゼンテーションを保証します。