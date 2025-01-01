トレーニングビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
L&DチームがAIアバターを使用してプロフェッショナルな開発コンテンツを迅速に作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のマネージャーを対象にした60秒の簡潔なハウツーガイドを開発し、効果的なパフォーマンスフィードバック技術を示すクリーンで指導的なビジュアルスタイルを持ち、重要なポイントをアニメーションテキストオーバーレイで強調し、落ち着いた権威あるナレーションを含め、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプションを活用して、トレーニングビデオメーカーで明確なコミュニケーションを実現します。
すべてのマネージャー向けに30秒のダイナミックな発表ビデオを制作し、新しい会社方針を説明し、クイックカット、プロフェッショナルな背景音楽、魅力的なAIアバターがコアメッセージを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートとボイスオーバー生成を使用して、さまざまなプラットフォームに即座にリサイズし、効果的なAIビデオジェネレーターになります。
中級マネージャー向けに90秒のインパクトのあるシナリオトレーニングビデオをデザインし、メディアライブラリ/ストックサポートからのリアルでドラマチックなビジュアルを提示し、クリアでプロフェッショナルなナレーションとサポート的な背景音楽を伴い、アクセシビリティのために字幕/キャプションを完全装備し、L&Dチームがトレーニングビデオの作り方を簡単にすることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストからトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームはAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを活用し、複雑なビデオ編集スキルなしでスクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。
HeyGenはL&Dチームが従業員開発のための魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームが高品質で魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、従業員に響く魅力的なオンボーディングビデオ、ハウツーガイド、プロフェッショナルな開発コンテンツを作成します。
HeyGenはハウツーガイドや指導コンテンツの作成にどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenはダイナミックなハウツーガイドや指導コンテンツを制作するための強力なクリエイティブ機能を提供します。画面録画、テキストオーバーレイ、AI生成のナレーションを簡単に組み込むことで、ビデオドキュメンテーションが明確で視覚的に魅力的になり、複雑なフローを理解しやすくします。
HeyGenはAIを活用したビデオドキュメンテーションの生成効率をどのように向上させますか？
HeyGenはAIを活用したビデオドキュメンテーションの生成効率を大幅に向上させます。私たちのプラットフォームはトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化し、教育コンテンツを最新かつアクセスしやすく保つための簡単な更新とワンクリック翻訳の機能を提供します。