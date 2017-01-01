マネージャー研修ビデオジェネレーター：AIでL&Dを強化
AIアバターを使用してL&Dチーム向けにパーソナライズされた研修ビデオを簡単に作成し、マネージャーを効果的に引き込む。
新しい営業チームメンバーのために、会社の文化と主要な連絡先を紹介する90秒のパーソナライズされたオンボーディングビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは、親しみやすく、歓迎的で、魅力的なアニメーション要素を使用するべきです。HeyGenのAIアバターを活用して、一貫したバーチャルメンターを作成し、効果的な従業員オンボーディングのためのパーソナライズされた研修ビデオを生成するプラットフォームの能力を強調してください。
グローバルなエンジニアリングチーム向けに、複雑なソフトウェア機能を説明する2分間の技術研修ビデオを制作してください。このビデオは、非常に指導的で詳細なビジュアルプレゼンテーションが必要であり、多言語のナレーションを補完するべきです。HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を使用して、AIでビデオをローカライズし、チームメンバーが主言語に関係なくアクセスできるようにしてください。
潜在的なクライアントに新しい製品ラインを紹介するために設計された45秒のセールスイネーブルメントビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックで説得力のあるビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプレゼンテーションを構成し、さまざまなソーシャルメディアやプレゼンテーションプラットフォームでの簡単な配布のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、セールスのための魅力的なビデオコンテンツ作品を作成してください。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマネージャー研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストを魅力的な研修ビデオに変換し、AIアバターとAI生成のナレーションを利用します。この生成AIプラットフォームは時間とコストを大幅に削減し、L&Dチームにとって理想的なマネージャー研修ビデオジェネレーターです。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに研修コンテンツをローカライズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIを使用して140以上の言語にビデオをローカライズし、クローズドキャプションを完備しています。これにより、パーソナライズされた研修ビデオが世界中の多様なチームにとってアクセス可能で影響力のあるものになります。
HeyGenをL&D向けの効率的なAIビデオプラットフォームにする特徴は何ですか？
HeyGenはAIスクリプトジェネレーター、テンプレート、学習を強化するためのインタラクティブ要素の追加機能を提供します。さらに、統合された分析機能によりビデオのパフォーマンスに関する洞察を提供し、HeyGenをL&Dチーム向けの包括的なAIビデオプラットフォームにします。
L&Dチームはさまざまな研修ニーズにHeyGenをどのように展開できますか？
HeyGenは、従業員のオンボーディングからセールスイネーブルメント、技術研修まで、幅広い研修ニーズをサポートします。その強力なAIビデオジェネレーター機能により、洗練されたプロフェッショナルでパーソナライズされた研修ビデオを効率的に作成するための柔軟なソリューションを提供します。