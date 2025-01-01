管理ビデオメーカー：ワークフローを簡素化

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成しましょう。

最新の製品を宣伝したい小規模ビジネスオーナーを対象にした、魅力的な30秒のマーケティングビデオを作成してください。このエネルギッシュな作品は、明るく魅力的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、素早く洗練された外観を作り出します。スムーズなトランジションと明確なグラフィック要素を用いて、動的な製品ショーケースを強調し、注目を集めましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーナーが新しいソフトウェアをチームに紹介するための、45秒のAIビデオツールチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、画面上のテキストとHeyGenの強力なボイスオーバー生成を組み合わせて、落ち着いた権威あるトーンで指示を伝えます。このビデオ制作は複雑な概念を簡単に理解できるようにし、多様な従業員の観客にとって消化しやすくします。
サンプルプロンプト2
さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを向上させる任務を負ったソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした、活気ある60秒のショートビデオを想像してください。ビジュアルの美学はテンポが速くダイナミックであり、クイックカット、トレンドのバックグラウンドミュージック、ポップアップテキストアニメーションを使用してポイントを示します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声なしで視聴する視聴者に対してもアクセス可能で最大のインパクトを与え、生の映像を効率的なビデオ編集で魅力的なコンテンツに変えましょう。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーが会社の価値観で潜在的な採用者を感動させるのに最適な、簡潔な15秒のブランド紹介ビデオを作成してください。この作品は、ブランドキットから派生した一貫したブランディング要素を特徴とし、インスピレーションを与えるオーケストラのバックグラウンドスコアで補完された、エレガントで洗練されたビジュアルスタイルを必要とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、異なるビデオ管理プラットフォームにシームレスに適応しながら、ビジュアルの一貫性を維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

管理ビデオメーカーの使い方

直感的なツールを使用してビデオ作成と管理プロセスを簡素化し、すべてのビジネスニーズに対応するプロフェッショナルで高インパクトなコンテンツを効率的に制作します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択するか、スクリプトからのテキストビデオを使用して、管理ビデオの舞台を迅速に設定します。
2
Step 2
魅力的なコンテンツで充実させる
動的なビジュアルとオーディオでビデオを強化します。AIアバターを統合するか、ボイスオーバー生成を利用してメッセージを生き生きと伝え、明確なコミュニケーションを確保します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
ブランドの一貫性を簡単に維持します。独自のブランドキット要素（ロゴや色など）を実装し、アクセシビリティとメッセージの保持力を高めるために字幕を追加します。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して制作を最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化された高品質なMP4で管理ビデオを出力します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

マーケティング広告を迅速に制作

効果的で高パフォーマンスのビデオ広告を数分で生成し、マーケティングキャンペーンを加速し、より良い結果をもたらします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは強力なAIビデオツールとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと豊富なストック映像ライブラリを使用して、ユーザーが高品質なマーケティングビデオを迅速に制作できるようにします。

HeyGenはAIビデオメーカーとしてどのような機能を提供しますか？

高度なAIビデオメーカーとして、HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ機能、包括的なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルな出力を確保します。

HeyGenはユーザーのためにビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なテンプレートとシーンを使用してビデオ編集を簡素化し、簡単に配置とカスタマイズが可能です。ユーザーはグラフィック要素、トランジション、音楽を組み込んで、複雑なソフトウェアを使わずに洗練された結果を得ることができます。

HeyGenはすべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドキットを備えており、ユーザーがカスタムロゴ、色、フォントを使用して、制作したすべてのビデオで一貫したブランディングを維持できるようにします。これはブランドに合わせたコンテンツを作成するための優れた管理ビデオメーカーのツールです。