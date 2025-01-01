最新の製品を宣伝したい小規模ビジネスオーナーを対象にした、魅力的な30秒のマーケティングビデオを作成してください。このエネルギッシュな作品は、明るく魅力的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、素早く洗練された外観を作り出します。スムーズなトランジションと明確なグラフィック要素を用いて、動的な製品ショーケースを強調し、注目を集めましょう。

ビデオを生成