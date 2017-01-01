新入社員向けに、会社の文化や価値観を理解してもらうための60秒の魅力的なウェルカムビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、多様で親しみやすいAIアバターが重要な情報を伝え、温かくプロフェッショナルな音声トーンで補完されます。HeyGenのAIアバターを活用して、組織へのパーソナライズされた親しみやすい紹介を作成し、AIを活用したトレーニングビデオを初日から効果的にします。

ビデオを生成