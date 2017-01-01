管理トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なL&Dコンテンツを作成

AIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、L&Dチーム向けのパーソナライズされた従業員トレーニングビデオを迅速に作成します。

新入社員向けに、会社の文化や価値観を理解してもらうための60秒の魅力的なウェルカムビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく楽観的で、多様で親しみやすいAIアバターが重要な情報を伝え、温かくプロフェッショナルな音声トーンで補完されます。HeyGenのAIアバターを活用して、組織へのパーソナライズされた親しみやすい紹介を作成し、AIを活用したトレーニングビデオを初日から効果的にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級管理職向けに、効果的な紛争解決戦略を示す45秒の簡潔な管理トレーニングビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルで教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確なアニメーション例とシナリオを組み合わせ、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して専門的な指導を提供し、トレーニングプログラムの全体的な質を向上させます。
サンプルプロンプト2
新しいリモートワークポリシーを各部門の全従業員に説明する30秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルでわかりやすく、簡単なグラフィックと画面上のテキストを使用して主要なポリシー変更を強調し、明確で中立的な音声ナレーションでサポートします。この重要な従業員トレーニングのために、HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、アクセシビリティと理解を確保してください。
サンプルプロンプト3
新しい社内プロジェクト管理ツールの効率性と利点を紹介する90秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、社内のL&Dチームや部門長を対象にします。ビデオは活気に満ちたモダンなビジュアルデザインを特徴とし、クイックカットと魅力的なトランジションで補完され、熱意あるプロフェッショナルな声で伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、効果的なビデオテンプレートを活用して迅速な制作を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

管理トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとスマート編集機能を使用して、L&Dチームを引き込む効果的な管理トレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
準備した管理トレーニングスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けてください。スクリプトからのテキストビデオ機能が、ビデオ作成のためのコンテンツを即座にレイアウトします。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
プレゼンターを表現するために多様なAIアバターのコレクションから選択してください。その後、トレーニングのビジュアルスタイルとシーンを確立するために適切なビデオテンプレートを選択します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
ボイスオーバー生成機能を活用して、自然な音声のナレーションを作成し、高品質な音声でスクリプトを生き生きとさせます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ロゴや色などの会社のブランディングコントロールを適用して一貫性を確保します。その後、L&Dチームへのシームレスな配信のために洗練されたビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるリーダーシップコンテンツを開発

.

リーダーシップスキルを育成し、管理チームを動機付け、文化の改善とパフォーマンスを促進する魅力的なビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはL&Dチーム向けのAIを活用したトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、L&DチームがプロフェッショナルなAIを活用したトレーニングビデオを迅速に生成できるようにします。この革新的なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、さまざまなトレーニングプログラムの制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは従業員のオンボーディング用のパーソナライズされたトレーニングビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenは従業員のオンボーディングやその他の包括的な従業員トレーニングに最適なパーソナライズされたトレーニングビデオの作成を可能にします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、オーディエンスの特定のニーズに合わせた一貫性のある魅力的なコンテンツを提供できます。

HeyGenは管理トレーニングビデオコンテンツの視覚的および音声的な質を向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、高品質なAIボイスオーバー生成やAIキャプションなど、管理トレーニングビデオコンテンツの明確さとアクセシビリティを向上させるための包括的な機能を提供しています。その強力なAIビデオエディターは、クリエイティブなアニメーションをサポートし、視覚コンテンツを完璧にするためのさまざまなツールを提供します。

HeyGenを使用してスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用すると、スクリプトを数分で洗練されたトレーニングビデオに変換できます。このプラットフォームは、効率的なスクリプト生成とリアルなAIアバターを統合し、あらゆるトレーニングプログラムのコンテンツ作成ワークフローを加速します。