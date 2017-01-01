管理トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なL&Dコンテンツを作成
AIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、L&Dチーム向けのパーソナライズされた従業員トレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中級管理職向けに、効果的な紛争解決戦略を示す45秒の簡潔な管理トレーニングビデオを作成してください。ビデオはプロフェッショナルで教育的なビジュアルスタイルを採用し、明確なアニメーション例とシナリオを組み合わせ、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して専門的な指導を提供し、トレーニングプログラムの全体的な質を向上させます。
新しいリモートワークポリシーを各部門の全従業員に説明する30秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルでわかりやすく、簡単なグラフィックと画面上のテキストを使用して主要なポリシー変更を強調し、明確で中立的な音声ナレーションでサポートします。この重要な従業員トレーニングのために、HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、アクセシビリティと理解を確保してください。
新しい社内プロジェクト管理ツールの効率性と利点を紹介する90秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、社内のL&Dチームや部門長を対象にします。ビデオは活気に満ちたモダンなビジュアルデザインを特徴とし、クイックカットと魅力的なトランジションで補完され、熱意あるプロフェッショナルな声で伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、効果的なビデオテンプレートを活用して迅速な制作を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはL&Dチーム向けのAIを活用したトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、L&DチームがプロフェッショナルなAIを活用したトレーニングビデオを迅速に生成できるようにします。この革新的なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、さまざまなトレーニングプログラムの制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenは従業員のオンボーディング用のパーソナライズされたトレーニングビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは従業員のオンボーディングやその他の包括的な従業員トレーニングに最適なパーソナライズされたトレーニングビデオの作成を可能にします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、オーディエンスの特定のニーズに合わせた一貫性のある魅力的なコンテンツを提供できます。
HeyGenは管理トレーニングビデオコンテンツの視覚的および音声的な質を向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、高品質なAIボイスオーバー生成やAIキャプションなど、管理トレーニングビデオコンテンツの明確さとアクセシビリティを向上させるための包括的な機能を提供しています。その強力なAIビデオエディターは、クリエイティブなアニメーションをサポートし、視覚コンテンツを完璧にするためのさまざまなツールを提供します。
HeyGenを使用してスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？
HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用すると、スクリプトを数分で洗練されたトレーニングビデオに変換できます。このプラットフォームは、効率的なスクリプト生成とリアルなAIアバターを統合し、あらゆるトレーニングプログラムのコンテンツ作成ワークフローを加速します。