マネジメント開発ビデオジェネレーター：リーダーを迅速に育成
L&Dワークフローを効率化し、強力なテキスト-to-ビデオ生成で数分で魅力的なトレーニングを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業全体の従業員を対象に、新しい会社全体のコンプライアンス方針を説明する45秒の情報ビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、重要なポイントを明確にする簡潔なアニメーションと、プロフェッショナルで安定したナレーションを組み合わせています。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、重要なコンプライアンス研修中の理解とアクセスを向上させ、知識の保持を確保します。
中堅マネージャーがリーダーシップスキルを磨くために、効果的なフィードバック提供のための迅速で実用的なヒントを提供する30秒のダイナミックなビデオを制作してください。美的感覚はエネルギッシュで直接的であり、関連するストック映像のクイックカットとアップビートなバックグラウンドトラックを利用し、効率的なワークフローを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、準備されたガイダンスを迅速に魅力的なセグメントに変換し、L&Dチームに提供します。
組織内の潜在的な参加者に向けて、今後の内部リーダーシップワークショップへの興奮を生み出すための15秒の洗練されたプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはインスパイアリングでモダンなもので、鮮明なグラフィックスと高揚感のあるサウンドトラックを特徴とし、会社のブランディングに合わせています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この重要なビデオ制作のための高インパクトな発表を迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを利用して、組織はどのようにトレーニングとマネジメント開発ビデオを改善できますか？
HeyGenは、高品質なトレーニングビデオとマネジメント開発コンテンツの制作を大幅に簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。L&Dチームはその機能を活用して、知識の保持を向上させ、ビデオ制作全体のワークフローを効率化できます。
HeyGenのAIアバターのビデオ制作における機能は何ですか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、テキスト-to-ビデオスクリプトを魅力的なビジュアルプレゼンテーションに変換し、自然なAIナレーションを提供します。これにより、従来のビデオ制作の複雑さを排除し、多様で影響力のあるビデオコンテンツを効率的に作成できます。
HeyGenはブランディングのカスタマイズと多言語ビデオコンテンツをサポートしていますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーのカスタマイズを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオで一貫したブランドアイデンティティを維持します。また、包括的な多言語サポートと事前に作成されたテンプレートを提供し、ビデオコンテンツの効率的なグローバル展開を可能にします。
HeyGenはチームのビデオ制作ワークフローをどのように強化しますか？
HeyGenは、画面録画、自動字幕とキャプション、コラボレーションツールなどの統合機能を提供することで、ビデオ制作ワークフローを効率化します。これらの機能により、チームは高品質なビデオを効率的かつ容易に制作でき、非常に効率的なワークフローを促進します。