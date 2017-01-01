マネジメントコーチングビデオジェネレーター：効果的なトレーニングを作成

L&Dチームのトレーニングを革新します。私たちのAIビデオジェネレーターは、強力なAIアバターを活用して、魅力的なコーチングビデオを瞬時に作成します。

新しいチームリーダーを対象にした45秒のマネジメントコーチングビデオをデザインし、効果的な委任とフィードバックのための実践的な戦略を提供します。ビジュアルは洗練された企業向けの美学を目指し、励ましのある明瞭な音声で配信します。HeyGenのAIアバターを活用してコーチングポイントを伝え、一貫性のあるプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチームがリモートコラボレーションを強化する方法を示す60秒のトレーニングビデオを作成し、バーチャル会議とプロジェクト管理のベストプラクティスをカバーします。このビデオは情報豊かでありながらダイナミックなビジュアルスタイルを維持し、正確で魅力的なボイスオーバー生成に支えられています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを説得力のあるビジュアルストーリーに変換し、最大のインパクトを与えます。
サンプルプロンプト2
個々のコーチがキャリア成長を目指す人々のために、レジリエンスと目標設定に焦点を当てた30秒の魅力的なコーチングビデオを作成できるようにします。ビジュアルトーンは明るく楽観的で、インスパイアリングで共感的な音声スタイルと組み合わせます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、クライアント向けに洗練されたパーソナライズされたメッセージを迅速に制作します。
サンプルプロンプト3
HRとオンボーディングの専門家は、歓迎プロセスを効率化する必要があります。新入社員に会社の文化とコアバリューを紹介する45秒のオンボーディングビデオを作成します。モダンでフレンドリーなビジュアルデザインと温かみのあるプロフェッショナルなAIボイスオーバーを採用します。このAIビデオジェネレーターのプロンプトは、迅速なコンテンツ作成を促進し、すべての新入社員が高品質でブランド化された紹介を受けることを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

マネジメントコーチングビデオジェネレーターの使い方

AIを使って魅力的なマネジメントコーチングビデオを簡単に作成し、トレーニングスクリプトを数ステップで説得力のあるビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
コーチングメッセージを書いたり貼り付けたりして、ダイナミックなトレーニングビデオの基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、マネジメントコーチングコンテンツをプロフェッショナルに提示します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
会社のブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
生成して共有
エンドツーエンドのビデオ生成プロジェクトを完成させ、L&Dチームやソーシャルメディア配信の準備が整った状態でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルコーチングコンテンツを開発

マネージャーをインスパイアし、力を与える強力なモチベーショナルビデオを制作し、ポジティブな学習環境を育み、プロフェッショナルな成長を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングとコーチングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、L&Dチームやコーチが高度なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なトレーニングビデオやコーチングビデオを迅速に制作できるようにします。複雑なビデオ作成プロセスを簡素化するエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。

HeyGenはAIアバターを使ってテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAIアバターを活用して、テキストスクリプトを直接プロフェッショナルなトレーニングビデオコンテンツに変換します。統合されたAIボイスオーバーにより、カメラを必要とせずに魅力的なビデオを簡単に作成できます。

HeyGenのマネジメントコーチングビデオにはどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、組織のロゴ、色、その他のブランド要素をマネジメントコーチングビデオに組み込むことができます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはオンボーディングやソーシャルメディアコンテンツの作成に適していますか？

はい、HeyGenは新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオやソーシャルメディア向けのダイナミックな短編ビデオを作成するのに理想的なAIビデオジェネレーターです。その使いやすさにより、多様な用途のビデオ作成を加速します。