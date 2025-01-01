AIビデオメーカーを使用して、初めての洗練されたメイクアップチュートリアルビデオを作成する方法を紹介する、1分間のインストラクションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、ステップ間のダイナミックなトランジションを特徴とし、アップビートでロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックと明確で親しみやすいAIのナレーションが補完します。このビデオは、スタジオを必要とせずにプロフェッショナルなナレーションを生成するHeyGenのボイスオーバー生成の力を示します。

ビデオを生成