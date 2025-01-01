究極のメイクアップブランドビデオメーカー

魅力的なビューティーマーケティングビデオを簡単に作成しましょう。私たちのAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して迅速にビデオを作成する力を与えます。

新しいメイクアップトレンドに興味を持つ若者をターゲットにした、革新的な新しいファンデーションを紹介する30秒の鮮やかなビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを活用して、さまざまな肌色に完璧に適用される製品の自然な仕上がりを示し、現代的でアップビートなサウンドトラックとその利点を強調する明確なナレーションを組み合わせて、迅速な「製品ショーケース」に最適な「メイクアップブランドビデオメーカー」を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
美容インフルエンサーを目指す人々のためのシックな45秒の「ビューティーマーケティングビデオメーカー」チュートリアルをデザインし、輝く肌を実現するための3つのクイックヒントを示します。ミニマリストのビジュアルスタイルと柔らかく拡散した照明、落ち着いたインストゥルメンタル音楽を使用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して簡潔で魅力的なナレーションと「字幕/キャプション」を生成し、プロフェッショナルな仕上がりを実現するために「AIビデオテンプレート」を活用します。
サンプルプロンプト2
小規模な美容ビジネスを対象にした、売上を「向上」させ、強力なオンラインプレゼンスを確立するための60秒の魅力的なコマーシャルを制作します。プロフェッショナルで自信に満ちたビジュアルスタイルとダイナミックなトランジション、権威ある声を持ち、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、顧客の注目を集める方法を示します。
サンプルプロンプト3
新しいマスカラを使用した劇的な「ビフォーアフター」変身を紹介する、ソーシャルメディアユーザー向けの魅力的な15秒の製品公開ビデオを開発します。高コントラストでインパクトのあるビジュアルスタイルとパンチの効いたトレンド音楽、最小限の画面上のテキストを使用し、純粋にビジュアルの変化に焦点を当てます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに「製品ビデオメーカー」を最適化し、「AIビデオ」の最大リーチを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メイクアップブランドビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIパワードビデオジェネレーターを使用して、メイクアップブランドのための魅力的な製品ショーケースとマーケティングビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
製品ショーケースやマーケティングキャンペーンに最適なAIビデオテンプレートの中から選んで、制作を開始しましょう。
2
Step 2
スクリプトを書く
製品説明やマーケティングメッセージを書き、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がそれをビデオのナレーションに変換します。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズ
ブランドロゴやカラーを追加してビジュアルを洗練させたり、豊富なビデオエディターライブラリからメディアを追加して強化しましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenのエクスポート機能を利用して、最終ビデオを高解像度のMP4ファイルとして生成し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の口コミを紹介

信頼性と信用を築くために、魅力的なAIヒューマンアバタービデオを通じて、顧客のレビューや製品ショーケースを共有します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のメイクアップブランドのビデオマーケティングを強化できますか？

HeyGenは、AIを使用して美しいビューティーマーケティングビデオを作成する力を美容ブランドに提供します。私たちのAIビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、魅力的な製品ショーケースを迅速に制作し、メイクアップブランドを高め、オーディエンスに共鳴させます。

HeyGenが美容製品にとって理想的なAI製品ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、美容製品を効果的に紹介するための専門的なAIビデオテンプレートと使いやすいドラッグアンドドロップエディターを提供します。ブランドを簡単に統合し、AIヒューマンアバタービデオを活用して製品の特徴を強調することで、強力なAIビデオジェネレーターとなります。

私の美容ブランドのソーシャルメディアプラットフォーム向けにAIヒューマンアバタービデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストから直接リアルなAIヒューマンアバタービデオを生成することができ、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適です。私たちのAIアバターは、すべてのマーケティング活動において一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを提供し、効率的にビデオを作成するのに役立ちます。

HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオを作成するプロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを使用して簡単に魅力的なAIビデオに変換する高度なテキストからビデオ機能を使用します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなAIビデオを生成し、同期されたナレーションを提供します。これにより、AIビデオの作成が誰にでもアクセス可能になります。