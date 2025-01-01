メーカーシステムビデオメーカー: 高速でAI駆動のビデオ作成
マーケティングとトレーニングのためのビデオ作成を効率化。高度なAI機能で動的な字幕とキャプションを簡単に追加できます。
技術愛好家を対象にした60秒の説明動画を開発し、コンテンツ作成のための高度な『AIビデオツール』のシームレスなワークフローを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつ魅力的で、フレンドリーなAIアバターがナレーションをガイドし、HeyGenの『スクリプトからのテキストビデオ』機能を活用して洗練されたプレゼンテーションを行います。
『ビデオ作成』スキルを向上させたいプロフェッショナルをターゲットにした、15秒の魅力的なマーケティング動画を制作します。この動画はダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、太字のテキストオーバーレイとインパクトのあるモチベーショナルな音楽を使用し、『メディアライブラリ/ストックサポート』による高品質なビジュアルと『字幕/キャプション』によるアクセシビリティを強化します。
HeyGenの『メーカーシステムビデオメーカー』のコア機能を強調する、新規ユーザー向けの45秒の簡潔なビデオデモをデザインします。ビジュアルスタイルは明確で指導的で、鮮明なスクリーン録画と安心感のあるナレーションを使用し、HeyGenの『ボイスオーバー生成』と『アスペクト比のリサイズとエクスポート』を使用してさまざまなプラットフォームに対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高度なAIビデオツールを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、複雑な制作作業をAIビデオジェネレーターが処理することで、メッセージに集中できます。
ソーシャルメディア動画のためにAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、ブランドやメッセージを完璧に表現できます。視聴者に本当に響くソーシャルメディア動画や説明動画を作成できます。
HeyGenが効率的なオンラインビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenはAIテキスト読み上げとビデオテンプレートのライブラリを統合し、編集プロセスを効率化します。これにより、ドラッグアンドドロップ編集で高品質なマーケティング動画やトレーニング動画を迅速に作成できます。
HeyGenはどのようにして一貫したブランドのプロフェッショナルなビデオを制作するのに役立ちますか？
HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。すべてのコンテンツで高品質な標準を維持しながら、プロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。