ビデオメーカー: AIで戦略をマスター
スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使って、素晴らしいビデオマーケティングと魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新進のコンテンツクリエイターやインフルエンサー向けに、30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを想像し、オーディエンスエンゲージメントに新しい視点を提供します。ビジュアルの美学は鮮やかでトレンディにし、エネルギッシュでモダンなポップミュージックを伴わせます。HeyGenの「AIアバター」の力を強調し、カメラに出ることなくメッセージを伝える方法を示します。
企業トレーナーや学習・開発スペシャリスト向けに、60秒の情報豊富なビデオ戦略概要を開発し、効果的な内部コミュニケーションの計画と実行方法を示します。ビジュアルデザインは洗練されて権威あるものにし、落ち着いたプロフェッショナルな背景音楽をサポートに使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用し、複雑なトピックのビデオ作成プロセスを効率化する方法に焦点を当てます。
eコマースマーケターを対象にした新製品を宣伝する15秒の説得力のあるビデオ広告を制作し、さまざまなプラットフォームでの無音視聴に最適化します。ビジュアルスタイルは直接的で洗練され、影響力のあるが控えめな背景音楽を使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」の有用性を示し、音声なしでもメッセージが完全にアクセス可能で理解されることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビジネスのビデオ制作を簡素化できますか？
HeyGenは直感的なビデオメーカーで、トレーニングビデオ、テスティモニアルやプロモーション、または説得力のある営業プレゼンテーションなど、高品質なコンテンツを迅速かつ簡単に作成することができます。
HeyGenでどのような種類のマーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenは、影響力のあるビデオ広告やダイナミックなソーシャルメディアビデオを含む、魅力的なビデオマーケティングコンテンツを制作する力を提供します。その強力な機能は、さまざまなプラットフォームに対応した包括的なビデオ戦略をサポートします。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオを迅速に作成する方法を提供していますか？
はい、HeyGenは迅速かつ簡単にビデオを作成できるように設計されており、AIアバターやボイスオーバーを使用してテキスト-ビデオスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成し、通常のビデオ制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenは私のブランドに合わせてビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、テンプレートを使用してビデオをカスタマイズし、すべてのビデオマーケティング活動で一貫したメッセージを確保します。