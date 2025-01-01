アップデートビデオを迅速かつ簡単に作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、アイデアをプロフェッショナルなビジュアルストーリーに変換し、アップデートビデオを簡単に作成します。
全社員向けに新しい組織イニシアチブを発表する90秒の社内アップデートビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはフレンドリーでありながらプロフェッショナルで、多様なチームメンバーと画面上のテキストハイライトを組み込みます。HeyGenのビデオテンプレートとシーンを活用し、音声スタイルは明るく励みになるトーンで、AIビデオエディターを使用して複雑なメッセージを簡素化し、社内コミュニケーションを容易にします。
既存の顧客をターゲットにした45秒のソーシャルメディアビデオを開発し、新しい製品機能を紹介します。ビジュアルスタイルは鮮やかで魅力的で、クイックカットと明確なテキストオーバーレイを使用し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、一貫したメッセージを提供し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと活気あるナレーションを組み合わせて、ソーシャルメディアビデオが注目を集め、更新情報を明確に伝えます。
新規および既存のユーザー向けに、最近のプラットフォームの再設計を案内する2分間のチュートリアルスタイルのアップデートビデオを作成します。画面録画、クリーンなコールアウト、使いやすさに焦点を当てた明確なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用します。音声は落ち着いた指導的なトーンで、明瞭な発音と控えめなバックグラウンドミュージックを維持し、HeyGenのAI字幕でアクセシビリティを確保し、すべての視聴者がこのアップデートビデオを学べるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ作成を行っていますか？
HeyGenは高度なAIビデオエディターであり、インテリジェントな自動化を通じてコンテンツ作成を劇的に効率化します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ技術を利用して、プロフェッショナルなビデオを生成し、自動音声生成やAI字幕を含めてアクセシビリティを向上させます。
HeyGenは作成したビデオのエクスポートオプションと品質をどのようにサポートしていますか？
HeyGenはユーザーが高品質のビデオをエクスポートできるようにし、驚くべき4Kビデオ解像度を含めて、コンテンツがシャープでプロフェッショナルに見えるようにします。プラットフォームはさまざまなアスペクト比と出力形式をサポートし、異なるプラットフォームに対して多用途なクリエーションを可能にします。
HeyGenは正確なビデオ調整とブランディングコントロールを支援できますか？
はい、HeyGenは正確な調整のための強力なビデオエディターツールを提供し、コンテンツを完璧にフレーム化するためのカット、クロップ、ビデオサイズの変更が可能です。また、ブランディングコントロールを統合し、ビデオにテキストを追加し、明るさやコントラストを調整して、一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenは全体的なビデオ制作ワークフローをどのように向上させますか？
直感的なオンラインビデオエディターとして、HeyGenはテキストプロンプトから迅速にビデオを生成することでワークフローを大幅に向上させます。また、画面とウェブカムのレコーダー機能を提供し、プロジェクトでのコラボレーションを促進し、長いビデオを魅力的な短いクリップに効率的に再利用することができます。