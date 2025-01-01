AIアバターでオンボーディングビデオを作成
AIアバターを使用して、新入社員向けの魅力的なビデオを簡単に作成し、オンボーディング体験を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑なSaaS製品の新規ユーザー向けに、60秒の簡潔なカスタマーオンボーディングビデオを開発してください。コア機能を効果的に示し、画面録画と明確なテキストオーバーレイを組み込んだクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、正確なボイスオーバー生成とオプションの字幕/キャプションで理解を深めます。これにより、徹底的でありながら簡潔なトレーニングビデオを提供します。
会社の文化を紹介する30秒のインスパイアリングなビデオを制作し、将来の新入社員に歓迎的なオンボーディング体験を強調します。ビジュアルの美学はダイナミックで本物らしく、メディアライブラリからのさまざまなテンプレートとシーンを利用して、チームの交流やオフィス環境を表示し、心を高揚させるサウンドトラックに設定します。これにより、共鳴するオンボーディングビデオを迅速に作成できます。
既存の社員向けに、会社のポリシーや安全プロトコルの更新を迅速にリフレッシュするための50秒の簡潔なオンボーディングビデオを設計してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、詳細なポリシーテキストを簡単に理解できるビジュアルプレゼンテーションに変換し、プロフェッショナルなAIアバターと明確なグラフィックスを特徴とします。オーディオスタイルはフォーマルで情報的であり、重要な情報が標準的なオンボーディングビデオ形式で効率的に伝えられるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会社の文化を反映したオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成できるようにし、事前のスキルがなくても利用可能です。直感的なAIビデオジェネレーターと多様なビデオテンプレートを活用して、独自の会社文化を紹介し、新入社員に歓迎的な体験を提供します。私たちのプラットフォームを使用すれば、共鳴するオンボーディングビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはユニークな社員オンボーディングビデオを作成するためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、社員オンボーディングビデオを本当にユニークにするための完全なカスタマイズを提供します。ブランドのロゴや色を使ってビデオをパーソナライズし、さまざまなテンプレートから選択し、アニメーションキャラクターやAIアバターを統合することもできます。これにより、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致し、新入社員のオンボーディング体験を向上させます。
HeyGenはトレーニングビデオのアニメーションキャラクターにAIビデオ生成機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、AIアバターやアニメーションキャラクターでトレーニングビデオを生き生きとさせます。スクリプトを入力するだけで、テキストから音声への変換機能が自然な音声を生成します。これにより、複雑な制作なしでダイナミックで魅力的なコンテンツをすべてのトレーニングニーズに合わせて制作できます。
HeyGenが顧客オンボーディングビデオに最適なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、使いやすさと強力な機能を兼ね備えているため、顧客オンボーディングビデオに最適なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームを使用すれば、スクリプトからAIアバターとテキストから音声への変換機能を使用して、プロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。これにより、顧客は明確で一貫性のある魅力的な情報を受け取り、製品やサービスとの初期体験を向上させます。