Instagram広告動画を簡単に作成
AIと柔軟なテンプレート & シーンを使用して、プロフェッショナルなInstagram広告動画を迅速に作成し、マーケティングキャンペーンを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新製品を発売するマーケティングプロフェッショナル向けに、最先端の30秒広告作成動画が必要です。HeyGenの「AIアバター」がどのようにして製品の主要な利点を個別に魅力的にプレゼンテーションできるかを紹介します。ビジュアルの美学は洗練されて現代的であり、高度なグラフィックスとスムーズなトランジションを活用し、製品の価値を明確に伝える自信に満ちた権威あるAIナレーションがサポートします。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーは、Instagram Reels用の動画を迅速に作成する必要があります。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用し、プレーンテキストをダイナミックな動画に簡単に変換する高エネルギーの60秒プロンプトをデザインします。ビジュアルフローはテンポが速く魅力的で、アニメーションテキストが同期して現れ、バイラルの可能性を示すエキサイティングでトレンディなオーディオトラックがバックに流れます。
ブランドマネージャーやエージェンシーは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで一貫したブランドカラーと美学をどのように維持しますか？洗練された45秒のビジュアル説明を開発します。この動画では、HeyGenの強力なカスタマイズオプションを紹介し、特に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を強調し、さまざまなフォーマットにコンテンツを調整するためのクリーンでプロフェッショナルなビジュアルと情報豊富で安心感のあるナレーションを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを使ってどれくらい早くInstagram広告動画を作成できますか？
HeyGenのAI搭載プラットフォームを使用すると、数時間ではなく数分で動画を作成し、Instagram広告動画を作成できます。直感的なビデオエディターと豊富なテンプレートを活用して、あらゆるマーケティングキャンペーンの広告作成プロセスを効率化します。
HeyGenはInstagram Reels広告のカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、Instagram Reels広告をカスタマイズするための豊富なクリエイティブツールを提供し、ブランドカラーやロゴを組み込むことができます。アニメーション、動的テキスト、明確なコールトゥアクション要素を簡単に追加して、効果的なソーシャルメディアキャンペーンを実現します。
HeyGenのAIはソーシャルメディアプラットフォーム向けの動画広告作成プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenはAIを活用して、Instagramのようなソーシャルメディアプラットフォーム向けの広告作成を大幅に簡素化します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用してスクリプトを魅力的な動画に変換し、AIアバターとナレーション生成を活用して、効率的な動画広告作成者になります。
HeyGenはさまざまなInstagramマーケティングキャンペーンのニーズに最適化されたテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、Instagramマーケティングキャンペーンと広告作成に特化して最適化されたプロフェッショナルなテンプレートの多様なライブラリを提供しています。これらのクリエイティブツールを活用して、完璧にフォーマットされ、非常に効果的な動画を作成し、オーディエンスに届けます。