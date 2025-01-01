ERPチュートリアルビデオを簡単に作成する方法
HeyGenの音声生成を使用して、カスタムオーディオナレーションとプロフェッショナルな品質で魅力的なERPトレーニングビデオを作成します。
経験豊富なユーザーがプロセスを迅速にリフレッシュするために、ERPシステム内の一般的なデータ入力タスクを示す90秒のビデオベースのチュートリアルを作成してください。このスクリーンキャストには、動的な画面録画と簡潔な画面上のテキストオーバーレイを組み込み、エネルギッシュでありながら正確なナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的に指導コンテンツを制作します。
最新のシステムアップデートの新機能を詳述した2分間の包括的なERPトレーニングビデオを制作し、洗練された内部モジュールを必要とするeラーニング開発者を対象とします。ビジュアルスタイルは企業的で魅力的にし、HeyGenのAIアバターを活用して情報を効果的に提示し、控えめなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションで補完します。これにより、eラーニング開発者は重要なシステム変更を迅速に広めることができます。
高度なERPユーザーまたはシステム管理者向けに、ERPダッシュボードを最適なワークフローにカスタマイズする方法を示す45秒のクイックチップビデオを生成してください。ビジュアルプレゼンテーションは迅速でアクション指向にし、特定の画面上のアクティビティに焦点を当て、明確な注釈を付け、正確で技術的な音声ナレーションで強化します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、このカスタマイズスクリーンキャストに一貫したプロフェッショナルな外観を確立します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはERPトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルな音声ナレーションを備えた魅力的なビデオベースのチュートリアルに変換することで、ERPチュートリアルビデオの作成を簡素化します。これにより、eラーニング開発者のコンテンツ制作が大幅にスピードアップします。
HeyGenはERPビデオコンテンツの編集とブランディング機能をどのように提供しますか？
HeyGenは強力な編集機能とブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーでビデオベースのチュートリアルをカスタマイズできます。これにより、ERPトレーニングビデオがプロフェッショナルで一貫性のあるものとなり、HeyGenはeラーニング開発者にとって効果的なオーサリングツールとなります。
HeyGenは音声とビデオのエクスポートに関して強力な技術サポートを提供していますか？
HeyGenは技術的なビデオ制作に優れており、ERPトレーニングビデオのための高度な音声生成と自動生成された字幕を提供します。YouTubeなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で完成したビデオベースのチュートリアルを簡単にエクスポートできます。
HeyGenは複数のERPチュートリアルビデオを効率的に制作するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動プラットフォームとテンプレートシステムは、オンラインコース開発者がスクリプトから迅速に多数のERPトレーニングビデオを生成することを可能にします。これにより、全体の制作プロセスが効率化され、一貫した高品質のビデオベースのチュートリアルを大規模に提供できます。