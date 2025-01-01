アバターを使った教育ビデオの作成：簡単な制作

テキストからビデオへのシームレスな作成を利用して、リアルなAIアバターでレッスンを魅力的な教育ビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに特定のソフトウェアツールの使い方を示す45秒のチュートリアルビデオを開発してください。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学を持ち、情報豊富なステップバイステップの音声ガイドを含めます。HeyGenの音声生成を活用して自然なナレーションを行い、AIビデオアバターを使用して重要なアクションを効果的に提示し、学習体験を向上させます。
サンプルプロンプト2
新しいエコフレンドリー製品の主な利点を強調する30秒の説明ビデオを潜在的な顧客向けにデザインしてください。ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、明るく熱意のある声でナレーションを行います。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してビジュアルを豊かにし、AIアバターをカスタマイズして製品のスポークスパーソンとして活躍させ、メッセージを響かせます。
サンプルプロンプト3
古代文明に関する興味深い事実を紹介する50秒の情報セグメントを一般学習者向けに制作してください。ビデオには豊かな歴史的ビジュアルスタイルと権威あるが魅力的な音声プレゼンテーションが必要です。HeyGenを使用して、さまざまなテンプレートとシーンからムードを設定し、リアルなAIビデオアバターを使用して興味深い歴史的教育ビデオを提示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターを使った教育ビデオの作り方

AIアバターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、魅力的で情報豊富な教育コンテンツを迅速に制作します。

1
Step 1
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを表現するために、多様なAIアバターのライブラリから選択します。私たちのAIアバターは、教育コンテンツに一貫性とプロフェッショナルなプレゼンターを提供します。
2
Step 2
教育スクリプトを入力
教育スクリプトを貼り付けると、プラットフォームがテキストをリアルな音声に変換し、AIアバターがそれを届けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用してシームレスな作成を行います。
3
Step 3
ビジュアルとシーンで強化
関連する背景、画像、ビデオクリップを組み込むことで、教育コンテンツにコンテキストとエンゲージメントを追加します。テンプレートとシーンを使用してビジュアルの統合を簡単にします。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
完成した制作を確認して教育ビデオを仕上げます。その後、さまざまなプラットフォームやオーディエンス向けに異なるアスペクト比で高品質のビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツと概念をアニメーション化

歴史的な出来事のような複雑または抽象的な教育トピックを、鮮やかで記憶に残るビデオ体験に変換します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使った教育ビデオ制作をどのように強化しますか？

HeyGenは、教育者や企業がアバター技術を使って教育ビデオを制作する方法を革新します。私たちのプラットフォームは、教育コンテンツを魅力的なAI駆動のビデオ制作に変換し、リアルなAIビデオアバターを使ってメッセージを効果的に伝えます。これにより、高品質な教育ビデオやチュートリアルの制作が大幅に簡素化されます。

HeyGenを使ってブランド用のカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenではブランドを完璧に表現するカスタムAIアバターを作成したり、個人的なタッチを加えるために自分自身をクローン化することができます。この機能は、ユニークなブランドマスコットの開発や、すべてのプロフェッショナルビデオでの個人ブランディングに最適です。これらのカスタムAIアバターを使用して、一貫性のある魅力的な方法でメッセージを伝えることができます。

HeyGenでスクリプトからAI駆動のビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenを使えば、スクリプトからAI駆動のビデオを生成するプロセスは簡単です。テキストスクリプトを入力するだけで、HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ作成エンジンが選択したAIアバターと自然な声でアニメーションビデオを生成し、複雑な撮影や音声ファイルを必要としません。この効率的なワークフローにより、迅速なコンテンツ作成が可能になります。

HeyGenはどのような種類のプロフェッショナルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、さまざまな一般的なビジネスニーズに対応するプロフェッショナルビデオの多様な範囲を作成する力をユーザーに提供します。説得力のある説明ビデオやダイナミックなマーケティングビデオから、情報豊富なトレーニングビデオやスクリーンキャストビデオチュートリアルまで、私たちのプラットフォームはコンテンツ作成を簡素化します。HeyGenを活用して、すべての内部コミュニケーション、セールス＆マーケティング、人事ビデオの要件を満たしてください。