AIで教育動画を作成：迅速かつ簡単に

HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルな教育動画を作成し、時間を節約しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のダイナミックな「ハウツー」動画を作成し、3つの重要なソーシャルメディアマーケティングのヒントを紹介します。この動画では、プロフェッショナルなAIアバターが情報を魅力的でテンポの速い方法で提示し、現代的でブランド化されたテンプレートを使用します。HeyGenのAIアバターと事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、教育動画の制作を迅速かつ洗練されたものにします。
サンプルプロンプト2
一般の人々を対象にした30秒の情報豊かなビジュアルストーリーテリング作品をデザインし、例えば「指を鳴らすと関節炎になる」という一般的な健康神話を打ち破ります。美的感覚は明るく信頼できるもので、落ち着いた安心感のあるナレーションとサポートメディアライブラリ/ストック映像を使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートと正確な字幕/キャプションを活用して、アクセシビリティを向上させ、重要なポイントを効果的に示します。
サンプルプロンプト3
オンライン学習者向けに持続可能なエネルギーの原則についての90秒の詳細なレッスンを制作し、HeyGenをAI教育動画メーカーとして使用します。動画は権威あるが魅力的なトーンで、明確なビジュアル、チャート、データを知識豊富なAIアバターが提示します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して説得力のあるナラティブを提供し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで正確さと制作の容易さを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIで教育動画を作成する方法

AIを使用してインパクトのある教育動画をシームレスに作成し、コンテンツを効率的かつ正確に魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
教育コンテンツを貼り付けるか、書き始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを瞬時に初期ビデオドラフトに変換し、教育レッスンの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
教育資料を提示するために、プロフェッショナルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。ブランドやテーマに完璧に合うように外見をカスタマイズし、コンテンツをより親しみやすくします。
3
Step 3
自然なボイスオーバーを追加する
HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、リアルで自然な音声をビデオに追加します。さまざまな声や言語から選択し、教育メッセージを明確に伝え、視聴者を効果的に引き込みます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
すべての要素を確認して教育ビデオを完成させます。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなフォーマットと解像度でビデオをレンダリングし、どのプラットフォームでも配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な医療教育の明確化

複雑な医療情報を簡単に理解できる魅力的なAIビデオに変換し、医療専門家や患者の理解を深めます。

よくある質問

HeyGenはAIを使った教育動画の作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは直感的なAI教育動画メーカーとして、ユーザーがAIを使って教育動画を簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームはリアルなAIアバターと高度なAIテキスト-to-スピーチソリューションを活用し、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、AIを活用したテキスト-to-ビデオ作成のプロセスをシンプルかつ効率的にします。

HeyGenを効率的なAI教育動画メーカーにしている特徴は何ですか？

HeyGenのAI教育動画メーカーは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIスクリプト作成ツールの幅広い選択肢を提供し、ワークフローを効率化します。アニメーション説明動画を迅速に生成し、教育コンテンツのビジュアルストーリーテリングを強化することができ、広範な編集を必要としません。

HeyGenは多言語の教育動画作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力な多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンス向けに教育動画を作成することができます。当社の洗練されたAIテキスト-to-スピーチソリューションと多様なAIアバターにより、さまざまな言語でメッセージを効果的に伝えることができ、教育コンテンツのリーチを広げます。

HeyGenは教育動画のカスタマイズをどのように可能にしますか？

HeyGenは、教育動画がブランドに合致するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供し、ビジュアルストーリーテリングを強化します。ロゴや色のブランディングコントロールを利用し、ビデオテンプレートを適応させ、AI支援のビデオ編集機能を使用して、各シーンを完璧に調整することができます。