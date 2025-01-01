教育ビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを素早く作成

授業をシームレスなボイスオーバー生成で学生と教師向けの魅力的な教育ビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコースの作成者がHeyGenの「AI教育ビデオメーカー」を使用して、魅力的な60秒の「説明ビデオ」をどのように構築できるか？このビデオは、ダイナミックでカラフルなアニメーションスタイルを採用し、「AIアバター」による自信に満ちた現代的なナレーションを提供し、説得力のある教育コンテンツを作成するための事前に構築された「テンプレートとシーン」の力を示します。
サンプルプロンプト2
管理者やマーケティングチームを対象とした、30秒の「学校マーケティングビデオ」を制作し、学校の独自の提供を力強く紹介します。このビデオは、明るくシネマティックなビジュアル美学、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの多様なビジュアルを活用して、重要なメッセージを伝えるために「字幕/キャプション」を使用します。
サンプルプロンプト3
複雑な科学的概念に取り組む「学生」向けに、簡潔な45秒の「チュートリアル」ビデオが大きな違いを生むことができます。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルプレゼンテーションを維持し、落ち着いたガイドの声で、明確さのために「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を活用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でマルチプラットフォーム配信を可能にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育ビデオの作り方

複雑なトピックを魅力的で理解しやすい教育ビデオに変換する4つの簡単なステップで、学生と教師に最適です。

1
Step 1
AIでコンテンツを作成
HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、レッスン、チュートリアル、またはプレゼンテーションの明確で簡潔な基盤を迅速に生成します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選ぶ
「テンプレートとシーン」の幅広い選択肢から選び、教育ビデオを視覚的に生き生きとさせ、メッセージを魅力的で記憶に残る方法で提示します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高品質の「ボイスオーバー生成」で明確さとエンゲージメントを向上させます。視聴者をスムーズに素材に導く魅力的なナレーションを瞬時に追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して教育ビデオを完成させ、すべての希望するプラットフォームで配信するために完璧にフォーマットされた状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントと保持を向上

高度なAI機能を使用して、教育ビデオやチュートリアルで学生のエンゲージメントを高め、知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenは私の教育ビデオの創造性をどのように向上させますか？

HeyGenは直感的なAI教育ビデオメーカーとして機能し、テキストを簡単に魅力的な教育ビデオに変換できます。AIアバターとボイスオーバー生成を活用して、創造的なスクリプトを生き生きとさせ、複雑なトピックを理解しやすく視覚的に魅力的にします。また、多様なテンプレートとクリエイティブなアセットを利用して、効果的な説明ビデオや学校マーケティングビデオをデザインできます。

HeyGenは教育ビデオ作成を簡素化するためのビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは教育ビデオの作成を簡素化するために設計されたプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートは、迅速に高品質なコンテンツを生成するためのスムーズな出発点を提供し、高度なビデオ編集スキルを必要とせずに、テキストとメディアをカスタマイズするだけで洗練された結果を得ることができます。

HeyGenは教育コンテンツをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、教育ビデオをカスタマイズするための強力な機能を提供しており、多様なAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を含みます。自動字幕でアクセシビリティを向上させ、統合されたブランディングコントロールを使用してブランドの一貫性を維持します。これにより、真にパーソナライズされたプロフェッショナルなブランド教育ビデオシリーズを作成できます。

HeyGenは学生や教師が学術プロジェクトに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、学生や教師が魅力的な学術プロジェクト、チュートリアル、または授業を作成するための理想的なツールです。テキストから説明ビデオを簡単に生成し、AIボイスオーバーを追加し、概念を明確にするために字幕を含めることができます。動的なプレゼンテーションを提供し、学習をよりインタラクティブにするのに最適です。