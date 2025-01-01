簡単に多言語の教育ビデオを作成
言語の壁を打破し、強力なAIボイスオーバー生成で魅力的な多言語eラーニングビデオを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際的に拡大する小規模ビジネスのための90秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenが新しい市場向けのビデオローカリゼーションをどのように簡素化するかを示します。このビデオは、プロフェッショナルなAIアバターがシームレスに対話する、魅力的でダイナミックかつモダンなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、グローバルなオーディエンス向けにコンテンツを迅速に適応させます。
さまざまな言語背景を持つ初心者の英語学習者向けに、45秒のクイック言語学習レッスンを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで活気があり、励みになるもので、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速にセットアップし、重要な語彙の明確な発音例を提供するためにボイスオーバー生成を利用します。
大学生や研究者を対象にした量子物理学の2分間の科学解説ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されて詳細であり、メディアライブラリ/ストックサポートから関連する科学的ビジュアルを組み込み、権威あるAIアバターがコンテンツを提供します。HeyGenの字幕/キャプションは、この多言語ビデオコンテンツの正確な翻訳を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツのAIビデオ翻訳とローカリゼーションをどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してシームレスなビデオローカリゼーションを実現し、ユーザーが教育ビデオを50以上の言語に1クリックで翻訳できるようにします。これにはAIダビングと多言語字幕が含まれ、コンテンツがグローバルなオーディエンスにアクセス可能であることを保証します。
HeyGenは多言語で教育ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターとリアルなAIボイスを使用してスクリプトからコンテンツを生成することで、多言語の教育ビデオを作成するプロセスを簡素化します。この強力なAIビデオ作成プラットフォームは、多言語コンテンツ制作に通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。
HeyGenは教育ビデオがグローバルなオーディエンスに届くためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは多言語字幕とAIダビングを含む包括的な多言語サポートを提供し、教育ビデオが多様な言語背景に響くようにします。この機能により、クリエイターは言語の壁を克服し、世界中で効果的に指導コンテンツを提供できます。
HeyGenはeラーニングビデオのためのパーソナライズされたAIアバターとカスタムAIボイスをサポートしていますか？
はい、HeyGenは個人のアバターの作成を可能にし、テキスト読み上げを含む高品質なAIボイスの範囲を提供して、eラーニングビデオをパーソナライズします。これらの機能はエンゲージメントを高め、真に没入感のある学習体験を作り出します。