スライドから教育ビデオを作成する、迅速かつ簡単に

HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、プレゼンテーションを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
退屈なプレゼンテーションにうんざりしていませんか？プレゼンテーションを忙しいプロフェッショナルや企業トレーナーに最適な45秒のダイナミックなビデオに簡単に変換しましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してダイナミックなアニメーションで洗練されたビジュアルスタイルを実現し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を通じて作成された権威あるナレーションで、メッセージが強力に響くようにします。
サンプルプロンプト2
DIY愛好家やソフトウェアユーザー向けに、簡潔な30秒のガイドを作成することで、指導ビデオの作成プロセスを簡素化します。明確なステップバイステップの画面録画とオンスクリーンテキストを組み合わせ、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックに設定し、HeyGenを使用して自動生成された字幕/キャプションで明瞭さを高め、視覚的な補助のために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト3
新入社員やオンボーディングチームと真に繋がるトレーニングビデオを、歓迎する90秒のフォーマットで作成する方法を発見してください。HeyGenのAIアバターを使用して、強力なブランディングと温かく励ましの声で視覚的に一貫したビデオをデザインし、最適な配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スライドから教育ビデオを作成する方法

スライドプレゼンテーションを魅力的な教育ビデオに簡単に変換し、AIアバターとダイナミックなビジュアルを備えたビデオを作成し、オーディエンスと共有する準備を整えましょう。

1
Step 1
スライドコンテンツを貼り付ける
プレゼンテーションスライドから重要なテキストとコンテンツをコピーすることから始めます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ビデオプロジェクトを迅速に構築し、スライドから効果的に教育ビデオを作成します。
2
Step 2
AIアバターでビデオを作成する
スクリプトを活用してダイナミックなビデオコンテンツを生成します。「AIアバター」を選択して教育資料を提示し、リアルなボイスオーバーと表情でプレゼンテーションをビデオに変換します。
3
Step 3
ボイスオーバーを洗練し、ビジュアルを追加する
「ボイスオーバー生成」を最適化して明瞭さと魅力を高め、メッセージが響くようにします。スライドを補完する関連画像やビデオを統合して、教育ビデオを強化します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
エクスポートする前に、ビデオの「ビデオ品質」を確認し、最終調整を行います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを活用して、完成したコンテンツを共有に最適なフォーマットでダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIストーリーテリングで静的コンテンツに命を吹き込む

.

静的なスライドコンテンツを魅力的なAI駆動のビデオストーリーに変換し、教育的なトピックをより鮮やかで記憶に残るものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスライドから教育ビデオを作成するプロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、スライドから教育ビデオを簡単に作成できます。これにより、複雑な録音セットアップなしで高品質の教育ビデオを作成することが大幅に簡素化されます。

HeyGenはAIを使ってプレゼンテーションをビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenを使用すると、スクリプトを入力し、AIアバターを選択してプロフェッショナルなビデオを生成することで、プレゼンテーションを簡単にビデオに変換できます。この機能により、自分でプレゼンテーションを録画する必要がなくなり、PowerPointスライドからダイナミックなコンテンツを作成するための迅速なソリューションを提供します。

HeyGenは事前に作成されたテンプレートを使用して指導ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは指導ビデオを効率的に作成するためのさまざまなテンプレートとメディアライブラリを提供しています。これらのテンプレートをカスタマイズして、コンテンツやブランディングを追加し、プロフェッショナルなトレーニングビデオを作成することができます。

HeyGenで作成した教育ビデオをどのように共有しますか？

HeyGenで教育ビデオを作成した後、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にビデオをエクスポートできます。HeyGenはビデオの品質を高く保ち、内部または外部のチャネルでビデオを簡単に共有できるようにします。