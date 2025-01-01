HeyGen AIでスクリプトから教育ビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って、スクリプトを魅力的な教育ビデオに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好家向けに、量子コンピューティングの可能性を詳述する60秒の説明ビデオをデザインしてください。モダンで未来的なビジュアル美学を採用し、ダイナミックなアニメーションと熱意あるナレーションを組み合わせ、HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用して、視聴者に明確さとアクセス性を確保し、「AIスクリプトからビデオ生成」を実際に示します。
サンプルプロンプト2
新しいコンテンツクリエイターを対象に、ソーシャルメディアでのエンゲージメントのためのクイックヒントを示す30秒の指導ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、アップビートなバックグラウンドミュージックを含め、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、メッセージを迅速に「スクリプトからビデオに」変換し、その価値を「初心者向けエディター」として証明します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナー向けに、リモートチームのコラボレーションのベストプラクティスを概説する50秒の教育ビデオを開発してください。ビデオは洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、多様なオンスクリーンビジュアルと権威あるが魅力的な声を特徴とします。これは、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに適した多用途のコンテンツを作成し、カスタムビデオテンプレートが制作を効率化する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
スクリプトから教育ビデオを作成する方法

AIを活用したツールを使用して、教育スクリプトを魅力的で高品質なビデオに簡単に変換し、eラーニングや説明コンテンツに最適です。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、HeyGenの直感的なテキストからビデオ作成インターフェースに教育ビデオのスクリプトを貼り付け、シーンとコンテンツを即座にアウトライン化します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリからコンテンツを表現するアバターを選び、教育ビデオに魅力的なAI生成ビジュアルを確保します。
3
Step 3
強化を追加する
自動字幕とキャプション、カスタムバックグラウンドミュージック、ブランド要素をシーンに統合して、明確さとアクセス性を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
プロジェクトを完成させ、高品質で教育ビデオをエクスポートし、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化します。

使用例

複雑な教育コンテンツの明確化

複雑なスクリプトを簡単に明確で魅力的な教育ビデオに変換し、学習者にとって複雑な主題をアクセスしやすく理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスクリプトから魅力的な教育ビデオを作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、どんなスクリプトでもプロフェッショナルな教育ビデオに簡単に変換する力を提供します。私たちのAIスクリプトからビデオ生成機能は、先進的なAIを使用して魅力的なビジュアルを作成し、リアルなAIボイスを生成することで、ダイナミックなeラーニングモジュールの作成をシンプルかつ効率的にします。

HeyGenのAIテキストからビデオ生成機能を使用してビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenを使用すると、テキストスクリプトを入力するだけで、AIプラットフォームが残りを処理します。AIボイス機能で音声を自動生成し、広範なストックメディアライブラリから関連するビジュアルを提案し、字幕やキャプションも追加して、テキストからビデオへの作成を効率化します。

HeyGenは教育ビデオのビジュアルやクリエイティブ資産のカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、教育ビデオプロジェクトのための広範なカスタマイズを提供し、カスタムアバターやシーンからバックグラウンドミュージックまで、すべてを調整できます。また、独自のクリエイティブ資産やブランディング要素をシームレスに統合して、ビジュアルをカスタマイズし、ブランドの一貫性を維持できます。

HeyGenはさまざまなプラットフォームに適した高品質の教育コンテンツを制作できますか？

はい、HeyGenは最大4K品質で教育コンテンツを制作し、プロフェッショナルなプレゼンテーションやeラーニングモジュールに最適です。私たちのプラットフォームは柔軟なエクスポートオプションとアスペクト比を提供し、さまざまなチャンネルでビデオを効率的に共有することができます。