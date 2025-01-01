記事から教育ビデオを作成：迅速かつ簡単なAI

記事を動的な教育ビデオに簡単に再利用。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストビデオを使用して迅速なコンテンツ制作を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーやeラーニングコンテンツクリエイター向けに、動的なビジュアル、現代的なモーショングラフィックス、親しみやすいAIアバターを使用して、HeyGenのAIアバター機能を活用し、主要な概念を説明する45秒の魅力的な指導ビデオを記事から変換して開発してください。
サンプルプロンプト2
技術ライターやインストラクショナルデザイナーを対象にした、詳細な記事を再利用して、構造化されたビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイ、正確なナレーション生成を用いて、HeyGenのナレーション生成を活用し、正確性を確保する2分間の包括的な技術ガイドビデオを制作してください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、明るく理解しやすいビジュアルスタイルと陽気なバックグラウンドミュージック、明確なビジュアルを特徴とする30秒の簡潔な説明ビデオを関連する記事から設計し、HeyGenの既製テンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を実現してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

記事から教育ビデオを作成する方法

HeyGenの強力なAIを使用して、書かれたコンテンツを魅力的な教育ビデオに変換し、学習を視聴者にとってアクセスしやすく、動的にします。

1
Step 1
記事テキストを貼り付ける
まず、HeyGenの直感的なインターフェースに記事テキストを直接貼り付けます。高度なテキストビデオ機能が、コンテンツをすぐに使用できるスクリプトに効率的に変換し、教育ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
コンテンツを視覚的に表現するために、多様なAIアバターから選択します。外見をカスタマイズし、さまざまなAIボイスから選択して、教育メッセージを明確かつ魅力的に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルと字幕を追加する
豊富なライブラリから関連メディアを統合し、シーンレイアウトを微調整してビデオを強化します。正確な字幕を自動生成し、すべての視聴者に教育ビデオがアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
生成とエクスポート
すべての要素が揃ったら、HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用して最終的な教育ビデオを制作します。希望のフォーマットでエクスポートし、学生やオンライン視聴者に配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツとストーリーテリングをアニメーション化

事実に基づく記事を魅力的なビデオナラティブに変換し、教育トピックや歴史的な出来事をAIを通じてよりアクセスしやすく、記憶に残るものにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして記事を教育ビデオに変換するのを支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、記事を魅力的な教育ビデオに簡単に変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenのプラットフォームがカスタマイズ可能なAIボイスとリアルなAIアバターを備えた動的なビデオをスクリプトに基づいて作成します。

教育コンテンツのためにAIアバターやボイスをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターとAIボイスをカスタマイズするための強力なオプションを提供し、ブランドのスタイルやメッセージに完全に一致させることができます。多様なアバターライブラリから選択し、ナレーションを微調整することで、教育ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保つことができます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティとグローバルリーチのためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、教育ビデオメーカーとして、視聴者のアクセシビリティを向上させるために自動字幕生成を提供しています。さらに、140以上の言語でナレーションを作成できるため、教育ビデオをグローバルな視聴者に対して簡単かつプロフェッショナルに届けることができます。

HeyGenは教育ビデオ作成プロセスを効率化するツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは直感的な既製テンプレートと強力なビデオ編集機能を備えており、教育コンテンツの作成を効率化します。記事をビデオに再利用したり、PowerPointをビデオに変換したりすることで、制作時間を大幅に短縮しながら高品質を維持できます。