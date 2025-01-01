学生向け教育ビデオを簡単に作成
スクリプトからのテキストを使用して、レッスンを動的なAI教育ビデオに変換し、これまでにない方法で学生を引き付けます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校生向けに産業革命の歴史的意義を解説する60秒のアニメーション教育ビデオを開発し、動的なモーショングラフィックスとメディアライブラリからの豊富なストック写真を使用して重要な概念を説明し、プロフェッショナルなナレーション生成と正確な字幕で包括的な理解を促進します。
大学生向けに生産性ツールを使用したクイックスタディハックを示す30秒の簡潔な教育ビデオをデザインし、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して明確さと実用性を確保します。
若い成人学習者向けに基本的な経済原則を解説する60秒のAI教育ビデオを制作し、統合されたメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮明なビジュアルと関連するストックメディアを組み込み、洗練されたAIアバターが明確で魅力的な説明を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学生向けの魅力的なAI教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenを使用すると、AIアバターとリアルなAIボイスを使用して、学生向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成できます。スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、学習をよりインタラクティブでアクセスしやすくします。
HeyGenはデザインや技術スキルがないユーザーにとって直感的な教育ビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは、デザインや技術スキルがなくても高品質なビデオを作成できるように設計されたアクセスしやすい教育ビデオメーカーです。豊富なテンプレートと使いやすいインターフェースを利用して、プロフェッショナルな教育コンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenは教育ビデオを強化するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenは、教育ビデオを豊かにするためのクリエイティブな機能を提供しています。カスタマイズ可能なAIビジュアル、多様なナレーション、自動字幕などがあります。また、メディアライブラリからストック写真やビデオを統合し、視覚的に魅力的で包括的な学習体験を提供します。
HeyGenで作成した教育ビデオをYouTubeなどのプラットフォームで簡単にカスタマイズして共有できますか？
はい、HeyGenを使用すると、ブランディングコントロールを使用して教育ビデオを簡単にカスタマイズし、さまざまなアスペクト比でエクスポートして簡単に共有できます。磨かれた教育コンテンツをYouTubeなどのプラットフォームにシームレスにアップロードし、より広い学生層にアプローチできます。