学生向け教育ビデオを簡単に作成

スクリプトからのテキストを使用して、レッスンを動的なAI教育ビデオに変換し、これまでにない方法で学生を引き付けます。

92/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生向けに産業革命の歴史的意義を解説する60秒のアニメーション教育ビデオを開発し、動的なモーショングラフィックスとメディアライブラリからの豊富なストック写真を使用して重要な概念を説明し、プロフェッショナルなナレーション生成と正確な字幕で包括的な理解を促進します。
サンプルプロンプト2
大学生向けに生産性ツールを使用したクイックスタディハックを示す30秒の簡潔な教育ビデオをデザインし、クリーンでモダンなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して明確さと実用性を確保します。
サンプルプロンプト3
若い成人学習者向けに基本的な経済原則を解説する60秒のAI教育ビデオを制作し、統合されたメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮明なビジュアルと関連するストックメディアを組み込み、洗練されたAIアバターが明確で魅力的な説明を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学生向け教育ビデオの作り方

視覚的に豊かなAIを活用した教育ビデオで学生を引き付け、複雑なトピックを簡素化します。デザインや技術スキルは不要です。

1
Step 1
教育用スクリプトを作成
教育コンテンツを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用してAI教育ビデオの初期シーンを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
多様なAIアバターから選択してレッスンを提示し、メディアライブラリから魅力的なアニメーション教育ビデオを追加してビデオを強化します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングでカスタマイズ
リアルなAIボイスを使用したナレーション生成で明確さを追加し、カスタムロゴや色を使用して学校のブランディングを適用し、ビデオを独自のものにします。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
アクセシビリティのために字幕を追加して教育ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、YouTubeなどのプラットフォームで学生と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育概念をアニメーション化

.

抽象的または歴史的なテーマを動的で記憶に残るAI駆動のビデオストーリーに変換し、学生の注意を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして学生向けの魅力的なAI教育ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenを使用すると、AIアバターとリアルなAIボイスを使用して、学生向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成できます。スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、学習をよりインタラクティブでアクセスしやすくします。

HeyGenはデザインや技術スキルがないユーザーにとって直感的な教育ビデオメーカーですか？

もちろんです。HeyGenは、デザインや技術スキルがなくても高品質なビデオを作成できるように設計されたアクセスしやすい教育ビデオメーカーです。豊富なテンプレートと使いやすいインターフェースを利用して、プロフェッショナルな教育コンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenは教育ビデオを強化するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenは、教育ビデオを豊かにするためのクリエイティブな機能を提供しています。カスタマイズ可能なAIビジュアル、多様なナレーション、自動字幕などがあります。また、メディアライブラリからストック写真やビデオを統合し、視覚的に魅力的で包括的な学習体験を提供します。

HeyGenで作成した教育ビデオをYouTubeなどのプラットフォームで簡単にカスタマイズして共有できますか？

はい、HeyGenを使用すると、ブランディングコントロールを使用して教育ビデオを簡単にカスタマイズし、さまざまなアスペクト比でエクスポートして簡単に共有できます。磨かれた教育コンテンツをYouTubeなどのプラットフォームにシームレスにアップロードし、より広い学生層にアプローチできます。