社員向け教育ビデオの作り方
AIアバターを活用して、オンボーディングやeラーニングのための魅力的な研修ビデオを作成し、企業研修を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、新しい人事ポリシーを説明する45秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと明るい背景音楽を使用します。理解を深めるために字幕を追加し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された一貫性のある企業研修の雰囲気を作り出します。
サポートチーム向けに、新しいソフトウェアのトラブルシューティング手順を示す30秒の技術チュートリアルビデオを制作してください。動的で実用的なビジュアルスタイルで、画面上の明確な指示を含めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、指導内容を迅速に生成し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを背景に追加して、効果的な知識共有を実現します。
チームを一致団結させるために、全社員に向けた新しい会社全体の持続可能性イニシアチブを発表する90秒のインスピレーションビデオをデザインしてください。活気あるグラフィックと高揚感のある背景音楽を使用したモチベーショナルなビジュアルスタイルを採用します。プラットフォーム全体での広範なアクセスを確保するために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、AIアバターを起用して参加を呼びかけることで、魅力的な研修ビデオに仕上げます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員向けの魅力的な研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、魅力的な研修ビデオを作成する力を提供します。スクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換し、社員向けの教育ビデオコンテンツをより動的にします。
HeyGenはオンボーディングやeラーニングなど、さまざまな種類の教育ビデオコンテンツに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは新入社員のオンボーディング、eラーニングモジュールの開発、指導ビデオの制作に最適な多用途の研修ビデオメーカーです。柔軟なテンプレートとメディアライブラリが多様な学習コンテンツのニーズをサポートします。
HeyGenは社員研修ビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはスクリプトから直接ナレーションを生成することで、社員研修ビデオの作成を簡素化します。また、自動字幕や多様なテンプレートを提供し、ビデオ制作を迅速化します。
HeyGenは企業研修資料のブランド一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴや特定の色を企業研修ビデオに組み込むことができます。これにより、すべての教育ビデオコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを維持し、チームをブランドに合わせることができます。