HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して、効果的なビデオコンテンツをデザインし、顧客の理解と保持を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客に新しい製品機能を説明するための45秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、画面録画とアニメーションテキストオーバーレイを使用して重要な利点を強調し、アクセシビリティのために正確な字幕を補完します。この教育ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に作成でき、正確で魅力的な説明を保証します。
顧客からのよくある質問に対する迅速で簡単な解決策を提供する30秒のダイナミックなチュートリアルビデオを制作してください。ビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れ、高いエンゲージメントを維持するために、鮮やかなテンプレートとシーンを使用します。このプロンプトは、顧客にとって情報豊かで視覚的に魅力的な教育ビデオを作成し、一般的な問題を迅速に解決することに焦点を当てています。
サービスの価値を最大化するための高度なヒントとベストプラクティスを紹介する90秒の魅力的なビデオコンテンツを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、プロフェッショナルで、スムーズなトランジションと専門的な声の生成を特徴とし、複雑な情報を効果的に伝えます。このマーケティングコンテンツは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に準備できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして顧客向けの魅力的な教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度な声の生成を使用してダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、影響力のある教育ビデオを作成する力を与えます。これにより、顧客教育ビデオやチュートリアルビデオの開発プロセスが効率化され、理解が深まります。
HeyGenで作成された指導ビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenを使用すると、指導ビデオをブランドに合わせて完全にカスタマイズできます。事前にデザインされたテンプレートを利用し、会社のロゴやカラースキームを統合し、多様なメディアライブラリから選択して、洗練されたプロフェッショナルなビデオコンテンツを制作できます。
HeyGenを使用して高品質の顧客教育ビデオを迅速に制作できますか？
はい、HeyGenの直感的なビデオメーカーはビデオ制作プロセスを大幅に加速します。AI機能とすぐに使えるテンプレートを活用して、テキストからビデオへの変換を迅速に行い、プロフェッショナルな顧客教育ビデオを効率的に作成できます。
HeyGenは教育ビデオコンテンツのためにプロフェッショナルな声の生成とアバターの生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはリアルな声の生成とAIアバターの選択を可能にする最先端のAIを備えており、教育ビデオコンテンツを大幅に向上させます。これにより、指導ビデオやオンボーディング資料がより魅力的でプロフェッショナルになります。