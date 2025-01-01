AIを使って教育ビデオを迅速かつ魅力的に作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、レッスンを瞬時に魅力的なビデオに変換
水循環について学ぶ若い学生を対象にした45秒のビデオレッスンを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで、アニメ風にし、陽気で親しみやすい音声トラックを添えます。この魅力的なビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開始し、学習者のために重要な用語を強調する明確な字幕を含めてください。
古代文明に関する興味深い歴史的事実を探る、一般的なソーシャルメディアの視聴者向けの30秒の情報セグメントを制作してください。美的感覚はドラマチックでテンポが速く、歴史的な映像や高品質の画像を取り入れ、緊迫感のある背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、ナレーションスクリプトを魅力的なビデオに変換し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊かなビジュアルコンテンツを提供してください。
成人学習者向けに基本的な家庭用植物のケアに関する60秒の「ハウツー」ガイドをデザインしてください。クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのデモンストレーションと落ち着いた情報提供の声を使用します。HeyGenのビデオテンプレートを活用してプロフェッショナルなレイアウトを作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して教育ビデオの作成プロセスを簡素化します。プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用して、学生にとって魅力的なレッスンを開始できます。
HeyGenで教育ビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenの強力なビデオエディターを使用すると、ブランド、ストックミュージックライブラリからの背景音楽、アニメーションなどのビデオ要素をカスタマイズできます。これにより、教育コンテンツがあなたの教育スタイルに完全に一致します。
HeyGenはどのようにして私のスクリプトをプロフェッショナルな教育ビデオに変換しますか？
HeyGenはスクリプトを洗練された教育ビデオに変換するためにテキストビデオ技術を使用します。AIアバターが自然なボイスオーバーでコンテンツを提供し、教育ニーズに合わせたビデオ制作を大幅に簡素化します。
HeyGenで教育ビデオをアクセスしやすくするための機能は何ですか？
HeyGenは正確な字幕とキャプションを自動生成し、すべての学生が教育ビデオにアクセスできるようにします。その後、さまざまなプラットフォームでレッスンを簡単に共有できます。