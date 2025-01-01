コンバージョンを促進するeコマース広告動画を作成
AIアバターを使用して観客を魅了し、売上を促進する魅力的なeコマース広告を作成します。
潜在顧客をターゲットにした30秒の「顧客の声動画」を作成し、満足したユーザーの温かいビジュアルと親しみやすいAI生成の声を特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を活用して、信頼性のあるパーソナルなプレゼンテーションを行い、「コンバージョンを促進」する効果的な動画を作成します。
特定の課題を抱える消費者を対象にした45秒の「eコマース製品動画」を開発し、製品の実用的な利点を明確で指導的なビジュアルとプロフェッショナルで情報豊富なAIボイスオーバーで示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画変換」機能を使用してスクリプトを直接動画に変換し、各機能を「魅力的なビジュアル」で最大限に引き立てます。
期間限定オファーを宣伝するための20秒の「AI動画広告」を作成し、さまざまなソーシャルプラットフォームでの取引に興味を持つ買い物客を対象に、目を引く製品のクローズアップとエキサイティングなサウンドトラックを使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、異なるプラットフォームに合わせて動画を調整し、魅力的な「コールトゥアクション」を大胆で見逃せないものにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なeコマース広告動画の作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとダイナミックなシーンを使用して魅力的な動画コンテンツに変換することで、eコマース広告動画の作成を簡素化します。直感的なAI動画広告メーカーは、魅力的なビジュアルの制作を簡単にし、最新のクリエイティブトレンドやブランドメッセージに合わせて動画をカスタマイズできます。このプロセスにより、マーケティング戦略における高品質な広告動画の効率的な作成が可能になります。
HeyGenは製品動画用にどのようなカスタマイズ可能なeコマース広告テンプレートを提供していますか？
HeyGenは、製品動画用に特別にデザインされた多様なカスタマイズ可能なeコマース広告テンプレートを提供しています。これには、開封動画、ハウツー動画、顧客の声動画のスタイルが含まれています。これらのテンプレートは魅力的なビジュアルで事前に構築されており、ブランドカラー、ロゴ、製品リンクを簡単に組み込んで、効果的な動画広告を作成できます。これらの動画テンプレートを迅速に適応させて、さまざまなソーシャルプラットフォームで製品を効果的に紹介できます。
AIアバターは私の動画広告のストーリーテリングと効果を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、製品動画のリアルで一貫したプレゼンターを提供することで、AI動画広告の魅力的なストーリーテリングを大幅に向上させます。これらのAIアバターは、魅力的なボイスオーバーでメッセージを伝え、観客の注意を引き、コールトゥアクションを明確に伝えるのに役立ちます。このアプローチにより、広告動画はより記憶に残り、eコマース製品のコンバージョンを促進する効果が高まります。
HeyGenはどのようにしてソーシャルプラットフォーム向けのAI動画広告メーカーでコンバージョンを促進しますか？
HeyGenのAI動画広告メーカーは、ソーシャルプラットフォームで共鳴し、コンバージョンを促進する高インパクトな動画広告を作成するように設計されています。強力なコールトゥアクション、関連する製品情報、ブランドに一貫したビジュアルで動画をカスタマイズするツールを提供することで、HeyGenはキャンペーンを最適化し、より良いROIを実現します。私たちのプラットフォームは多様な動画コンテンツの作成を簡素化し、視聴者を顧客に効果的に変える動画マーケティングの取り組みを保証します。