HeyGenは、製品動画用に特別にデザインされた多様なカスタマイズ可能なeコマース広告テンプレートを提供しています。これには、開封動画、ハウツー動画、顧客の声動画のスタイルが含まれています。これらのテンプレートは魅力的なビジュアルで事前に構築されており、ブランドカラー、ロゴ、製品リンクを簡単に組み込んで、効果的な動画広告を作成できます。これらの動画テンプレートを迅速に適応させて、さまざまなソーシャルプラットフォームで製品を効果的に紹介できます。