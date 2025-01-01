AI効率でAzureトレーニングビデオを作成

Azureの専門家と開発者に高品質な技術トレーニングを提供します。スクリプトからのテキストビデオを使用して、迅速に魅力的な学習体験を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
Azure内での人工知能（AI）の力を示す90秒のダイナミックなビデオを作成し、特にAzure Video Indexerの機能を強調します。高度なAIサービスをワークフローに統合したいITプロフェッショナルを対象に、視覚と音声スタイルは魅力的でテンポが速く、インタラクティブなUIデモンストレーションと自信に満ちた知識豊富なナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、重要な用語と手順を明確に提示し、最大限の理解を確保してください。
サンプルプロンプト2
ビジネスチームが基礎的な学習体験を求めている場合、Microsoft Power Platformの基本機能を説明する包括的な2分間のトレーニングモジュールが不可欠です。このビデオは、現代的でイラスト的なグラフィックスとアニメーションを使用し、親しみやすい専門的なボイスオーバーとアップビートなバックグラウンドミュージックを組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、詳細なコース資料をアクセスしやすく魅力的なビジュアルストーリーに効率的に変換します。
サンプルプロンプト3
Microsoft Entraの主要なセキュリティベストプラクティスを説明する45秒の簡潔なビデオは、インストラクター主導のトレーニングコンテンツを作成する技術トレーナーに大いに役立ちます。視覚デザインは洗練され情報豊かで、データビジュアライゼーションと簡潔なテキストオーバーレイを利用し、権威ある明瞭なボイスオーバーでサポートされます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像やビデオを取り入れて、視覚的なストーリーテリングを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

Azureトレーニングビデオの作り方

AIを活用したツールとベストプラクティスを使用して、Microsoft Azureのための魅力的で専門家主導の技術トレーニングビデオを簡単に作成し、学習体験を向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
Microsoft Azureの技術トレーニングコンテンツをアウトライン化します。スクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用し、明確で簡潔な説明を確保する詳細なスクリプトを書きます。
2
Step 2
AIプレゼンターとシーンを選択
多様なAIアバターから選択し、仮想のAzure専門家として活用します。プロフェッショナルなテンプレートを使用して、複雑なAzureアーキテクチャの概念を視覚的に表現し、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを統合し、一貫性を維持します。自動生成された字幕/キャプションを追加して、アクセシビリティを向上させ、全体的な学習体験を強化します。
4
Step 4
Azureトレーニングビデオをエクスポート
完成したAzureトレーニングビデオをレビューし、最終調整を行います。その後、プラットフォームのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、視聴者への配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術ビデオ制作を加速

AIを使用して高品質でプロフェッショナルなAzure技術ビデオを迅速に作成し、制作時間と労力を大幅に削減します。

background image

よくある質問

HeyGenはMicrosoft Azureの技術トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、開発者とAzureの専門家がMicrosoft Azureの技術トレーニングビデオを迅速に作成するのを支援します。AIアバターとテキストビデオ機能により、複雑なスクリプトを高品質なコンテンツに変換し、視聴者の学習体験を効率化します。

HeyGenはAzure Video IndexerやMicrosoft Copilotなどの特定のAzureサービスの指導コンテンツの開発を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、Azure Video Indexer、Microsoft Copilot、またはMicrosoft Power Platformの側面を含む特定のAzureサービスに関する詳細なインストラクター主導のトレーニングモジュールを作成するのに最適です。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な技術トピックを説明し、視聴者の理解を深めます。

HeyGenはAzureの技術トレーニングの取り組みを拡大する必要がある組織にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、Microsoft Azureの技術トレーニングコンテンツの制作を大幅に加速し、組織が一貫性を保ちながら効率的に拡大できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、Azureアーキテクチャとベストプラクティスを示すプロフェッショナルなビデオを制作し、ブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはAzureに焦点を当てた技術トレーニングビデオのアクセシビリティとエンゲージメントをどのように確保しますか？

HeyGenは、自動字幕生成やボイスオーバー生成などの機能を提供することで、技術トレーニングビデオの学習体験を向上させます。これらのツールは、複雑なMicrosoft Azureの概念をアクセスしやすく消化しやすくし、すべての開発者がコンテンツを視聴する際のエンゲージメントを向上させます。