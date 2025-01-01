コンバージョンを生むアバター広告動画を作成
AIアバターを活用して、複雑な動画制作なしで観客を魅了し、エンゲージメントを促進するマーケティングキャンペーンを展開しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
インフルエンサーやコンテンツクリエイター向けに設計された、ダイナミックな15秒のアバター動画でソーシャルメディアの存在感を高めましょう。この短く活気あるクリップは、現代的な美学、魅力的なバックグラウンドミュージック、そしてクリアなスピーチを特徴とするべきです。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、注目を集める魅力的なコンテンツを迅速に制作しましょう。
洗練された説得力のある動画を作成して契約を成立させたい営業プロフェッショナルやプロダクトマネージャーですか？自信に満ちたトーンと鮮明なビジュアルを活用して、製品の利点を強調する45秒の企業広告を制作しましょう。営業チームやプロダクトマネージャーをターゲットに、この動画はHeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、潜在的なクライアントに響くプロフェッショナルなAI動画を作成するべきです。
企業トレーナーや人事部門向けに、クリーンで親しみやすいビジュアルスタイルと落ち着いた権威ある声を重視した60秒の説明動画を開発しましょう。この動画は、効率的な動画作成を通じて複雑なトピックを簡素化することを目的としており、HeyGenの字幕/キャプションによるアクセシビリティと、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを prominently feature するべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにマーケティング活動を強化できますか？
HeyGenはAIアバターを使用して、スクリプトをダイナミックなコンテンツに迅速に変換することで、魅力的なマーケティングおよび販売動画を作成する力を提供します。私たちのAI動画ジェネレーターを活用して、さまざまなプラットフォーム向けのインパクトのある広告動画を作成しましょう。
HeyGenでAI動画を作成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenはテキストからプロフェッショナルな動画を生成することでAI動画作成を簡素化します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、テンプレートでシーンをカスタマイズして、高品質なAI動画を効率的に制作しましょう。
HeyGenは多様なAIアバターを動画プロジェクトに提供していますか？
はい、HeyGenは豊富なストックAIアバターを提供しており、カスタムアバターを作成するオプションもあります。これにより、AI動画がブランドの独自のスタイルに完全にマッチすることを保証します。私たちのプラットフォームは、これらのリアルなAIアバターをどの動画プロジェクトにも簡単に統合できるようにします。
AIアバターの声とリップシンクをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは高度な音声クローンとリップシンク機能を提供しており、AIアバターのスピーチを正確にコントロールできます。この統合された動画編集機能により、AI動画が自然で魅力的なパフォーマンスを提供することを保証します。