ダウンロードを促進するアプリデモ動画を作成
魅力的なモバイルアプリデモ動画を作成し、機能を明確に説明するAIボイスオーバーを追加してユーザーの採用を促進します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソーシャルネットワーキングアプリを探求するテックに精通した若いプロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックな製品デモ動画をデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションにはダイナミックな画面録画とモダングラフィックスを含め、トレンディなバックグラウンドミュージックとHeyGenによって生成された明確な字幕を組み合わせ、ユーザーを製品のウォークスルーに案内する魅力的なAIアバターを紹介します。
潜在的な投資家やB2Bソリューションに興味のある企業クライアント向けに、プロフェッショナルな60秒のビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され詳細で、企業のストック映像とスクリプトからのテキストをビデオに変換した落ち着いた権威あるAIボイスオーバーを特徴とし、メディアライブラリのサポートからの鮮明なビジュアルで複雑な機能を強調します。
日常のユーザー向けのシンプルな写真編集アプリのための楽しく直感的な30秒のモバイルアプリデモ動画を開発してください。美的感覚は鮮やかで遊び心があり、使いやすさを強調するアニメーションを利用し、軽快な音楽と自動生成された字幕を伴い、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームでの最適な表示を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアプリデモ動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、プロフェッショナルなアプリデモ動画を効率的に作成することを可能にします。事前にデザインされたビデオテンプレートから始めて、製品の機能を動的に紹介するためにカスタマイズすることができ、クリエイティブプロセスを大幅にスピードアップします。
HeyGenは私の製品デモ動画を視覚的に魅力的で情報豊かにするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenを使用すると、AIボイスオーバー、自動生成された字幕、アニメーションを含む豊富なメディアライブラリを通じて製品デモ動画を強化できます。これらのクリエイティブツールは、視覚と音声のナレーションが観客を魅了するように、説得力のあるストーリーを伝えるのに役立ちます。
モバイルアプリデモ動画をブランディングしてさまざまなプラットフォームにエクスポートすることはできますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、ロゴを簡単に追加し、ブランドカラーを適用してモバイルアプリデモ動画を一貫したブランドイメージに保つことができます。その後、高解像度のビデオをエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでの最適な共有のためにリサイズすることができます。
HeyGenはAIを使ってアプリデモ動画を作成するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用してアプリデモ動画の作成を簡素化し、テキストをビデオに変換するAIアバターとスクリプトからのリアルなAIボイスオーバーを生成します。このオンラインビデオ編集ソフトウェアは複雑なタスクを簡素化し、アプリの価値を効果的に伝えることに集中できるようにします。