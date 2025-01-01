反腐敗研修ビデオを迅速かつ簡単に作成
AIアバターを使用した魅力的なオンライン研修で組織のコンプライアンスを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
さまざまな部門の全従業員を対象にした90秒のインタラクティブなシナリオを想像し、一般的なビジネス状況での倫理的行動研修を示します。ビデオは、ややドラマチックでありながら教育的なトーンを持つ、ストーリーベースの学習アプローチを採用します。HeyGenのAIアバターを利用して多様なキャラクターを生き生きとさせ、道徳的ジレンマを身近にし、結果を明確にします。
新入社員と国際的なビジネス旅行者を対象にした45秒のEラーニングモジュールを作成し、UK Bribery Actの概要を迅速に提供します。ビジュアルと音声スタイルはクリーンで直接的かつモダンであり、重要な「すべきこと」と「してはいけないこと」に焦点を当てます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、重要な情報を明確かつ効率的に伝え、即時の理解を確保します。
上級管理職と部門長を対象にした2分間の説得力のある反腐敗研修ビデオを制作し、組織のコンプライアンスを最高レベルで強化します。このビデオは、シネマティックでNetflixスタイルの美学を持ち、高品質なビジュアルと真剣でモチベーショナルな音声トラックを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込んで、洗練された影響力のある物語を最初から最後まで確立します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な反腐敗研修ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、魅力的な「反腐敗研修」ビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、「Eラーニング」イニシアチブのための魅力的な「コンプライアンス研修ビデオ」コンテンツの制作が簡素化されます。
HeyGenはFCPAやUK Bribery Actのような特定の規制コンプライアンスをサポートできますか？
はい、HeyGenは「FCPAコンプライアンスプログラム」ビデオを構築し、「UK Bribery Act」の要件に対応するためのカスタマイズ可能なテキスト-to-ビデオと「AI翻訳」を通じて、強力なサポートを提供します。これにより、「組織のコンプライアンス」研修が効果的にグローバルなオーディエンスに届きます。
コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化するためのテンプレートはありますか？
もちろんです！HeyGenは、専門的な「反賄賂・腐敗ビデオテンプレート」デザインを含むさまざまな「ビデオテンプレート」オプションを提供しており、「従業員研修プログラム」を迅速に開始することができます。これらのテンプレートは、ブランド管理と組み合わせて、プロフェッショナルなコンプライアンスコンテンツの迅速な作成を可能にします。
HeyGenのコンプライアンス研修は従業員にとってどのように魅力的ですか？
HeyGenは、AIアバターと魅力的なボイスオーバーを使用して「シネマティックでNetflixスタイルのコース」を作成することで「倫理的行動研修」を強化します。このアプローチは「ストーリーベースの学習」をサポートし、「オンライン研修」を従来の方法よりもはるかに魅力的にします。