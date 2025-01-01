Amazon広告動画を作成：魅力的なコンテンツで売上を向上

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、カスタマイズ可能なテンプレートを備えたAmazonの魅力的な動画広告を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境に配慮したミレニアル世代とZ世代を対象にした持続可能な家庭用品の15秒のSponsored Brands動画を開発します。鮮やかで自然なビジュアルとアップビートなインディーポップ音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、製品のエコフレンドリーな利点を迅速に強調します。
サンプルプロンプト2
家庭料理愛好家と料理愛好家向けに設計されたユニークなキッチン家電を紹介する45秒の情報動画広告を制作します。ビジュアルスタイルは明るく清潔で、温かみのあるアコースティックな背景音楽を伴い、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルでわかりやすい製品デモンストレーションを行います。
サンプルプロンプト3
親と教育者をターゲットにした新しい教育ソフトウェアのための60秒の動画広告を作成します。明確で説明的なビジュアルと落ち着いた安心感のあるナレーションを提供し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された広告を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Amazon広告動画の作り方

セルフサービスツールを使用して効率的にAmazon広告動画を作成し、プロフェッショナルな品質で顧客を引き付け、製品の可視性を向上させます。

1
Step 1
動画テンプレートを選ぶ
魅力的なAmazon動画広告用に特別にデザインされた、すぐに使えるカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。テンプレートとシーン機能を使用して、クリエイティブプロセスを迅速に開始します。
2
Step 2
製品の詳細を追加する
選択したテンプレートに製品画像、テキスト、ブランド要素を入力します。メディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、画像とテキストテンプレートを使用して広告がブランドを正確に反映するようにします。
3
Step 3
スクリプトとボイスオーバーを作成する
スクリプトを入力して広告のストーリーを展開します。ボイスオーバー生成機能を使用して、プロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に追加し、クリアな音声で広告用動画を作成します。
4
Step 4
Amazonキャンペーン用にエクスポートする
プレビューを確認し、最終調整を行って動画を完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、Sponsored Brands動画キャンペーンに最適なフォーマットで完成したAmazon広告動画をレンダリングします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を活用した動画

顧客の成功事例を強力で魅力的な動画証言に変え、Amazon製品の信頼を築き、コンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAmazon広告動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なセルフサービスツールで、Amazon広告動画を迅速に作成することができます。すぐに使えるカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトから数分で魅力的な動画広告を簡単に作成し、AIアバターを活用してブランドを生き生きと表現します。

HeyGenはAmazon動画テンプレートのためにどのようなブランディングとカスタマイズ機能を提供していますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、テンプレートをロゴ、色、ライブラリからのメディアでカスタマイズできます。これにより、Amazon動画テンプレートとSponsored Brands動画コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenは動画広告のためのボイスオーバー生成とアクセシビリティをサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルな声で動画広告を強化するための高度なボイスオーバー生成機能を備えています。さらに、字幕やキャプションを簡単に追加でき、動画を視聴する幅広いオーディエンスのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは動画を含むディスプレイ広告を含むさまざまなタイプの動画広告を作成できますか？

もちろんです。HeyGenの多用途な動画ビルダーを使用して、さまざまなフォーマットの広告用動画を作成できます。AI機能とアスペクト比のリサイズを活用して、あらゆるプラットフォームに合わせた高品質のコンテンツを制作します。