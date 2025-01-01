オンラインで広告動画を作成：素晴らしい動画広告を素早く作成
ドラッグ＆ドロップエディターと魅力的なAIアバターを使用して、ブランド認知を高める魅力的な動画広告を迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
45秒のプロフェッショナルでクリーンな動画を作成し、コンテンツクリエイターやエージェンシーをターゲットにします。彼らは効率的なAI動画広告メーカーを必要としています。モダンなビジュアルとクリアなナレーションで、HeyGenのAIアバターの力を示し、音声生成機能を強調し、複雑な広告作成ワークフローを簡素化します。
Eコマースブランドやプロダクトマネージャー向けに、60秒の製品に焦点を当てた説得力のある動画を制作します。明確なビジュアルスタイルと権威ある声で、ユーザーがどれほど簡単に動画広告をカスタマイズできるかを強調します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが豊かなビジュアルを可能にし、字幕/キャプションを追加してコールトゥアクションを強化し、最大の効果を保証します。
スタートアップや個人ブランドを促進するためのダイナミックでトレンディな15秒の短編動画を作成します。ユーザー生成コンテンツのような感覚で、人気のあるバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenがどれほど簡単にアスペクト比の変更とエクスポートを行い、異なるプラットフォームに最適化し、複雑なツールを必要とせずにブランド認知を最大化できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを使って効率的にオンラインで広告動画を作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenのAI動画広告メーカーを使用すれば、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと多様な動画テンプレートを使って簡単にオンラインで広告動画を作成できます。スクリプトを追加し、多様なAI俳優やAIアバターから選択して、数分でプロフェッショナルな動画広告を生成できます。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類の動画広告を作成できますか？
HeyGenは、AI俳優やAIアバターを活用して、製品プロモーション、説明動画、ソーシャルメディアキャンペーンなど、多様な広告動画を作成することを可能にします。YouTubeやInstagramなどのプラットフォームに合わせた短編動画を生成し、マーケティング活動とブランド認知を向上させることができます。
HeyGenはどのようにして動画広告を通じてブランド認知を向上させるのに役立ちますか？
HeyGenは、高品質で魅力的な動画広告を迅速に作成することで、ビジネスの成長とブランド認知の向上に大いに役立ちます。プラットフォームを使用して、ブランド要素や魅力的なコールトゥアクションメッセージをカスタマイズし、すべてのチャネルでブランドが際立つようにします。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画広告をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、最適化されたアスペクト比とブランディングコントロールを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画広告を簡単にカスタマイズできます。YouTube、Instagram、Facebook、その他のチャネル向けにコンテンツを簡単に適応させ、どこで共有しても動画広告が完璧に見えるようにし、コンバージョンを最大化します。