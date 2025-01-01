HeyGenは、スクリプトをAIアバターと声で魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルなビデオチュートリアルを迅速に生成します。これにより、カメラや大規模な編集スキルを必要とせずに、WebhooksやLine Items、フォーマッターハックなどの複雑なZapierの概念を説明することが大幅に簡素化されます。技術的な詳細に集中しながら、HeyGenがビデオ制作を担当します。