AIで数分でYouTube広告動画を作成
AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能で広告キャンペーンを強化し、コンバージョン率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
テクノロジーに精通したマーケターやeコマースブランドを対象にした45秒の革新的なプロモーション動画を作成してください。美的感覚は洗練されて未来的であり、AI技術のシームレスな統合を示す動的なモーショングラフィックスを使用します。洗練された電子音楽を伴奏に、HeyGenの「AIアバター」の力を紹介し、スクリプトを生き生きとさせ、パーソナライズされた魅力的な広告コンテンツをこれまで以上に手軽に作成できることを示します。
既存のスクリプトを持つコンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、テキストを強力な動画広告に変換する簡単さを示す60秒の魅力的な指導広告を制作してください。ビジュアルアプローチはクリーンでステップバイステップの形式で、書かれたスクリプトが洗練された動画になる様子をスプリットスクリーンで示し、明確で権威あるナレーションが視聴者を導きます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を強調し、コンセプトから完成までの動画広告制作プロセスをどのように簡素化するかを示します。
多様なオーディエンスに向けてグローバルなブランド認知度とアクセス性を高めようとするブランドを対象にした30秒の簡潔な動画広告を作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちた包括的なもので、製品と関わる多様な人々をフィーチャーし、アップビートなワールドフュージョン音楽を伴奏にします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を強調し、動画広告に多言語キャプションを簡単に追加できることを示し、言語に関係なくすべての潜在顧客にメッセージが届くことを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なYouTube広告動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを使用してYouTube広告動画を簡単に作成できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能と多様なAIアバターを活用して、スクリプトを高品質なコンテンツに変換し、魅力的な動画広告を迅速に制作できます。
HeyGenは動画広告をカスタマイズするためのクリエイティブツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは動画広告のための包括的なクリエイティブツールを提供しており、ロゴの追加や色のカスタマイズなどのブランディングコントロールが可能です。また、メディアライブラリを利用し、字幕を追加し、さまざまなYouTube広告フォーマットに完璧に適合するようにアスペクト比を簡単に調整できます。
広告作成を簡素化するための動画広告テンプレートはありますか？
HeyGenは、クリエイティブプロセスを効率化するために、プロフェッショナルにデザインされた幅広い動画広告テンプレートとシーンを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、インパクトのある動画広告を迅速に制作でき、広範な動画編集ツールを必要とせずに広告作成を簡単かつ効率的に行えます。
AIアバターを使用してYouTube広告動画を際立たせることはできますか？
はい、HeyGenのAIアバターは、YouTube広告動画を非常に魅力的で独特なものにするために設計された強力な機能です。さまざまなリアルなアバターから選択し、ボイスオーバー生成を活用して、視聴者の注意を引き、メッセージを効果的に伝えるダイナミックな動画広告を作成できます。