ワークアウトビデオを作成する：簡単なフィットネスコンテンツの作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、撮影せずにフィットネスコンテンツと魅力的なワークアウトビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若者を対象にした新しい高強度インターバルトレーニング（HIIT）チャレンジに興奮を呼び起こす45秒のダイナミックなソーシャルメディアクリップを開発してください。ビデオは、現代的なグラフィックオーバーレイとエネルギッシュでトレンドの背景音楽トラックを備えた高速なビジュアルリズムを誇ります。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、魅力的なキャプションとコールトゥアクションを迅速に生成し、チャレンジへのサインアップを促進します。
柔軟性と可動性の向上に焦点を当てた個人向けの60秒のパーソナライズされたワークアウトセグメントを制作し、穏やかなストレッチルーチンを案内します。視覚的なプレゼンテーションは落ち着いていて静かで、柔らかい照明と心地よいアンビエントオーディオの背景を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、明確なステップバイステップのガイダンスを提供し、人間のプレゼンターを撮影する必要なく、ユニークな方法でワークアウトをパーソナライズします。
フィットネスコーチが撮影せずにビデオを生成する必要があるオンライングループクラスの参加者を対象にした、プロフェッショナルな40秒のウォームアップルーチンビデオをデザインしてください。美的感覚は洗練されていて指導的で、読みやすいオンスクリーンテキストとインスパイアリングなリズミカルなビートを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してウォームアップを効率的に構築し、コーチがバーチャルセッションのために迅速かつ効果的にワークアウトビデオを作成できるようにします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
自分を撮影せずにワークアウトビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenのAIワークアウトビデオジェネレーターを使用すると、リアルなAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、撮影の必要なく魅力的なワークアウトビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがフィットネスコンテンツを実現します。
HeyGenはフィットネスコンテンツを迅速に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、さまざまなフィットネスビデオテンプレートと事前に構築されたシーンを備えた使いやすいプラットフォームを提供し、プロフェッショナルなフィットネスコンテンツを迅速に作成するのに役立ちます。これらのテンプレートをブランドコントロールでカスタマイズし、一貫した外観を保つことができます。
HeyGenはワークアウトビデオからソーシャルメディアクリップを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターとして機能し、ダイナミックなソーシャルメディアクリップを制作し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でワークアウトを公開できます。ビデオを簡単に調整してエクスポートし、最適なエンゲージメントを実現できます。
HeyGenはブランドを使ってワークアウトビデオをパーソナライズするのをサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランドカスタマイズオプションを提供し、ロゴや特定の色、その他のブランド要素を追加してワークアウトビデオをパーソナライズできます。これにより、すべてのフィットネスコンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。