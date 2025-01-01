AIで簡単にワークフロー自動化ビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、スクリプトを見事なビジュアルに変換し、強力なワークフロー自動化ビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームやカスタマーサポートリーダー向けに、90秒の魅力的なビデオを制作し、『AIによるタスクの自動化』の変革力を示すために『AI受付』の導入を紹介してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、古い手動プロセスと新しい自動化効率を対比させ、活気に満ちた情報豊かなオーディオトラックで補完します。HeyGenの『AIアバター』を使用して利点をナレーションし、『字幕/キャプション』でアクセシビリティとインパクトを高めてください。
HRプロフェッショナルやオペレーションマネージャーを対象にした2分間の詳細なビデオを開発し、『新入社員のオンボーディング』プロセスのワークフローを最初から最後まで説明してください。グラフィックスと画面録画を使用した明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、安心感のある専門的な声でサポートします。HeyGenの『テンプレートとシーン』を活用して物語を構築し、『メディアライブラリ/ストックサポート』から関連するストック映像を統合して視覚的な例を強化してください。
マーケティングエージェンシーやプロジェクトマネージャー向けに、45秒のインパクトのあるビデオをデザインし、『生産性向上のためのAIツール』がどのように業務を効率化できるかを強調し、『既製のテンプレート』を使用してプロジェクトを迅速に立ち上げる方法を具体的に示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でスピーディーかつエネルギッシュであり、効率と革新を伝えます。HeyGenの『スクリプトからのテキストビデオ』機能を使用して迅速にコンテンツを作成し、『アスペクト比のリサイズとエクスポート』を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてワークフロー自動化ビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと音声で魅力的なビジュアルに変換することで、ワークフロー自動化ビデオを作成することを可能にします。これにより、AIを使用したタスクの自動化が大幅に効率化され、ワークフロー全体で一貫したメッセージングが実現します。
HeyGenのテンプレートを使用してどのようなワークフロー自動化ビデオを作成できますか？
HeyGenは、新入社員のオンボーディングや明確なハウツーガイドなど、多様なワークフロー自動化ビデオを作成するための既製のテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、特定のニーズに合ったワークフロービデオを迅速に作成できます。
HeyGenはビデオ制作のためのAI自動化ワークフローをサポートしていますか？
はい、HeyGenはビデオ制作のための既存のAI自動化ワークフローに統合するように設計されています。AIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して、テキストスクリプトをダイナミックなビデオにシームレスに変換し、効率的でスケーラブルなコンテンツ作成を可能にします。
HeyGenはワークフロービデオの作成において生産性向上のためのAIツールとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、ワークフロービデオ作成の多くの側面を自動化することで、生産性向上のための強力なAIツールとして機能します。テキストビデオ生成や音声機能などの機能により、必要な時間と労力を大幅に削減し、自動化ワークフローの構築を容易にします。