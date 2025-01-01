Windowsトレーニングビデオを作成する: 簡単で迅速なガイド

シームレスな画面録画とAIボイスオーバー生成を使用して、効果的な知識共有のためのプロフェッショナルトレーニングビデオを作成します。

サンプルプロンプト1
中級ユーザー向けに、Windowsのマルチタスク機能を最適化して生産性を向上させるための魅力的な2分間のトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、HeyGenのAIアバターを使用して説明を行い、実用的なアプリケーションを紹介します。音声はクリアでモチベーショナルであり、効率的なワークフローテクニックに関する知識を共有する際に学習体験を向上させます。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、Windows内の主要な生産性アプリケーションを効果的に使用する方法を説明する45秒のリモート学習モジュールを開発してください。このトレーニングビデオは、明確な画面録画とHeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成機能を使用して手順を正確に説明します。リモートチームのオンボーディングを迅速に理解させるために、プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルを目指してください。
サンプルプロンプト3
データセキュリティを重視する経験豊富なユーザー向けに、高度なWindowsプライバシー設定に関する60秒のガイドが必要です。このトレーニングビデオは、洗練された技術的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な情報を迅速に正確に伝えます。クリアな音声と明確な画面上のデモンストレーションが重要であり、ユーザーデータの保護に焦点を当てたWindowsトレーニングビデオを作成します。
Windowsトレーニングビデオの作り方

Windows画面を簡単にキャプチャし、ナレーションを追加し、効果的なコミュニケーションのためにコンテンツを洗練して、明確で効果的なトレーニングビデオを作成します。

1
Step 1
Windows画面を録画する
画面録画を開始して、Windowsデスクトップや特定のアプリケーションをキャプチャし、ステップバイステップのトレーニングコンテンツを作成します。
2
Step 2
明確な音声ナレーションを追加する
マイク音声を追加してナレーションを行ったり、システムオーディオを組み込んで、チュートリアルビデオをより情報豊かにします。
3
Step 3
必要な編集を適用する
利用可能な編集機能を使用して録画したセグメントを洗練し、トレーニングビデオを洗練されプロフェッショナルに仕上げます。
4
Step 4
キャプションを生成してエクスポートする
アクセシビリティのために自動的に字幕/キャプションを生成し、完成したビデオをエクスポートして、効果的な知識共有の準備を整えます。

使用例

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを生成する

Windowsの機能に関する魅力的なビデオクリップや短いチュートリアルを迅速に制作し、さまざまなプラットフォームで共有するのに最適です。

よくある質問

HeyGenはWindowsトレーニングビデオの画面録画をどのように簡素化しますか？

HeyGenを使用すると、任意のウィンドウや画面を簡単に録画でき、Windows 10/11環境から直接トレーニングビデオやチュートリアルビデオを作成することができます。ウェブカメラの映像を含めたり、マイクやシステムオーディオを追加して、包括的なコミュニケーションと知識共有を実現できます。

HeyGenは複雑なビデオ編集ソフトウェアなしで魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、知識を共有するプロセスを簡素化します。その直感的なインターフェースと編集機能により、従来のビデオ編集ソフトウェアの必要性を最小限に抑えます。

HeyGenはトレーニングコンテンツのアクセシビリティとブランディングを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、すべての学習者にとってのアクセシビリティを向上させるための強力な字幕/キャプション機能を提供しており、リモート学習において重要です。また、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを提供し、コンテンツのための豊富なメディアライブラリをサポートしています。

HeyGenはリモート学習のためのチュートリアルビデオの配信をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを備えた高品質のチュートリアルビデオを制作することで、リモート学習を支援します。これにより、さまざまなプラットフォームやデバイスに最適化されたコンテンツを確保し、完成した製品を簡単に共有できます。