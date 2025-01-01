AIアバターを使用して内部告発ポリシー研修ビデオを作成する
複雑なポリシーをスクリプトからのシームレスなテキスト・トゥ・ビデオを使用して、従業員向けの魅力的なアニメーションマイクロラーニングに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
管理職やチームリーダー向けに、潜在的な内部告発プロセスの処理に関するベストプラクティスを示す90秒の物語主導のビデオを開発してください。このビデオは、現実的な職場シナリオを特徴とし、サポート的で共感的な音声トーンを用いて、適切な手続きと機密保持について教育することを目的としています。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、詳細なストーリーラインを効果的に実現します。
全社員向けに、当社の内部告発プログラムの重要性と明確さを強調する45秒の直接的で情報豊富なコンプライアンス研修ビデオを制作してください。視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつフォローしやすいもので、落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された外観を確立し、重要なポリシーポイントを強調します。
既存のスタッフ向けに、懸念を機密に報告する方法に関するクイックヒントを提供する30秒のダイナミックなビデオを作成してください。視覚および音声スタイルは現代的でテンポが速く、エネルギッシュであり、クイックカットと自信に満ちたナレーションを使用して、重要な情報を効率的に伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して、関連するグラフィックやクリップで視覚的な魅力を高めます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な内部告発ポリシー研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとナレーションを数分で提供することで、魅力的な内部告発ポリシー研修ビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、重要なコンプライアンス研修を迅速に開発し、オンデマンドでの研修が容易になります。
HeyGenが従業員の内部告発研修において魅力的なツールである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターとダイナミックなシーンを活用して、従業員向けに魅力的でアニメーション化されたマイクロラーニングコンテンツを作成します。このアプローチは、明確なストーリーラインを通じて複雑な内部告発研修情報を伝え、重要なコンプライアンス研修の理解と保持を向上させます。
HeyGenは一貫したビデオコンテンツを通じて包括的な内部告発プログラムの開発を支援できますか？
はい、HeyGenは、ポリシーの概要からベストプラクティスに至るまで、包括的な内部告発プログラムのための高品質なビデオコンテンツを一貫して提供することを可能にします。ブランドコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、必須およびリフレッシュ研修を含むすべての研修ビデオが組織の基準に合致するようにします。
HeyGenはどのようにして内部告発研修が法的環境とベストプラクティスに合致することを保証しますか？
HeyGenは、正確で最新のコンプライアンス研修ビデオを作成することで、内部告発プログラムの現在の法的環境と確立されたベストプラクティスを反映しやすくします。テキスト・トゥ・ビデオ機能と簡単な更新により、組織は新しい法的発展に迅速に対応し、従業員に実用的なガイダンスを提供し続けることができます。